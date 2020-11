Comité pro Santa Cruz: La lucha por la democracia y el voto está en el Palacio de Justicia





02/11/2020 - 20:30:45

Santa Cruz.- El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo este lunes que la lucha por la democracia y el respeto al voto de las elecciones 2020 se traslada al Palacio de Justicia, donde se presentó un amparo constitucional. Calvo recordó que fue el el Comité pro Santa Cruz el único que inició la pelea buscando el cambio en el padrón viciado que tenemos y que demostró que había una maquinaria de fraude que continuaba trabajando y que iba a llevar adelante las elecciones 2020. Lamentó que el Comité se encuentra solo trabajando en este empeño, ya que "los partidos políticos aceptaron las reglas de juego y entramos en un acto electoral con desventaja y siempre hicieron oídos sordos a nuestas palabra". Los políticos callaron de forma sospechosa, afirmó. Explicó que el Comité se ha convertido en la esperanza de bolivia porque con el trabajo realizado, "presentamos un amparo constitucional demostrando que hubo un fraude, pero que lamentablemente los organismos internacionales y los políticos nos volvieron a dejar solos, porque reconocerion de forma inmediata, con una simple encuesta, que eran perdedores y que había un ganador" Dijo que ahora solo queda un camino que es la parte legal y la parte internacional y que en eso están trabajando. "No hemos descansado un solo día, pero tenemos que pensar con la cabeza fría", porque, acotó, están tomando las mejores acciones que pueden dar fruto. "La lucha en este momento está en el Palacio de Justicia y está manos de dos vocales y ojalá que primero piensen en bolivia y no en su línea politica", informó Calvo. También pidió que "entre bolivanos, no nos ataquemos, le estamos dando una alegría al enemigo en común que destejan pque nos ven divididos". "Demostremos que el pueblo boliviano, con unión y fe vamos lograr que este amparo sea admitido y podamos tener una revisión de ese padrón electoral que ya está demostrado que hubo fraude y que una vez más engañaron al pueblo bolivano", afirmó. Pidió a quienes protestan por el fruade en las elecciones que asistan este martes al Palacio de Justicia, "porque nuestra lucha es allá", enfatizó.