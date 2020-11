Jorge Quiroga pide a CC y Creemos exigir la reposición de los 2/3 en el Legislativo





02/11/2020 - 19:51:35

Erbol.- El expresidente Jorge Quiroga instó a Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos que aúnen esfuerzos para exigir la reposición de los dos tercios en los reglamentos de las cámaras legislativas y que, como medida, no acepten cargos de las nuevas directivas camarales. Quiroga derogó de “dictatorial” la decisión de los parlamentarios salientes del MAS de eliminar los dos tercios de los reglamentos de Diputados y Senadores, justo antes de perder esa cantidad de curules con el nuevo Legislativo. Dijo que el MAS eliminó los dos tercios del reglamento para amordazar a la oposición, cambiar la agenda parlamentaria como le venga en gana, evitar la fiscalización, crear comisiones para investigar a quien quiera y someter a la jerarquía policial-militar con represalia y venganza. En ese marco, sugirió que los opositores al MAS no participen de la confirmación de directivas camarales, prevista para este martes 3 de noviembre. “Los legisladores opositores de Comunidad Ciudadana y Creemos no pueden aceptar cargos en esas directivas bajo ese reglamento golpista, porque lo estarían convalidando de arranque y lo lamentarán durante largos cinco años”, afirmó. El exmandatario recordó que en el pasado la población se levantó y evitó que el MAS apruebe la nueva Constitución sólo por mayoría, logrando que se incorporen medidas como el respeto a la propiedad privada y el límite de mandatos presidenciales. Insistió en que en esta oportunidad se debe derogar el reglamento impuesto por el MAS. “No al matonaje mayoritario masista, sí al pluralismo y los dos tercios”, exhortó. Volvió a llamar a David Choquehuanca a que, en su condición de nuevo Presidente del Congreso, anule el reglamento que elimina los dos tercios, para que así el nuevo vicepresidente demuestre que” no va a ser abusivo y autoritario como Evo, Linera o Quintana”.