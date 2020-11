Beber agua de forma rutinaria te cambia la vida? Tienes que leer esta nota





02/11/2020 - 12:52:09

Gizmodo.- No pasa absolutamente nada porque la cantidad diaria recomendada de agua es un mito bastante poco científico nacido de un informe médico redactado.... en 1945. Sin embargo, no hay nada que nos guste más que un buen mito. Sobre todo si es de los que prometen un resultado milagroso sin esfuerzo. Bebe dos litros y medio de agua al día y te sentirás más joven y dinámico, tu piel estará más tersa, te brotarán músculos sin hacer ejercicio, pensarás mejor (o tendrás ideas estúpidas más rápido), y en general la vida te bendecirá con fama, fortuna y otros humanos queriendo besar la tierra por donde pisas. Solo que no es cierto. Cualquier médico te dirá que la cantidad de agua recomendada es una falacia porque sencillamente es una cifra que depende de muchísimos factores como tu peso corporal, el lugar donde vives, tu edad, tu dieta, y tu actividad física habitual. Eso por no mencionar que la mayor parte del agua que necesitamos la ingerimos cuando comemos. Todos esos factores son variables, y aunque descargues una aplicación que te diga que en función de tu situación deberías beber x litros de agua al día, esa cantidad variará continua y diariamente. Esa misma respuesta es la que obtuvo el presentador de WheezyWaiter cuando consultó a un médico, pero la mejor forma de romper un mito a menudo suele ser ponerlo en práctica, y eso es lo que hizo. Como no había ningún científico dispuesto a validar su idea acientífica, recurrió a una aplicación que le dijera qué cantidad de agua debía beber al día y mantuvo religiosamente esa cantidad durante tres semanas y no pasó nada. Normalmente nuestro organismo tiene una manera fantástica de compensar la falta de agua. Se llama sed. ¿Sirve de algo beber agua sin tener sed? Sí, sirve para que nunca tengas sed. ¿Implica esto que estés más sano? En absoluto. ¿Puedes llegar a experimentar cambios por el hecho de beber agua cuando te lo diga una aplicación? Quizá. El cuerpo se acostumbra rápido a las cosas y si bebes religiosamente dos litros de agua al día y un buen día dejas de hacerlo probablemente te lo haga saber con una jaqueca o algún otro malestar, pero eso no prueba nada más allá de que te has acostumbrado a beber esa cantidad. Dicho esto, si a ti beber agua compulsivamente te sirve para algo como no comer entre horas o si sientes que tu vida es más ordenada y sana: adelante. Si puedes hacer tu vida mejor solo por el hecho de beber agua tienes casi un superpoder. Así esté solo en tu cabeza. No hay nada malo en beber dos litros de agua al día siempre que no te pases. En grandes cantidades todo puede ser un veneno. El agua también.