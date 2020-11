Sector productivo, exportador y profesional cruceño apoya medidas del Comité Pro Santa Cruz





El Deber.- El aparato productivo, exportador y profesional cruceño cierran filas con el Comité Pro Santa Cruz (CpSC) por lo que apoyan las medidas realizadas por la institución que considera que en las últimas elecciones hubo indicios irregulares que la Justicia debe responder. Alejandro Díaz, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), sostuvo que apoyan lo que en el último video manifiesta el presidente Rómulo Calvo del CpSC., por lo que sostuvo que aguardarán los resultados de las acciones legales, a tiempo de aclarar que cualquier acción posterior debe ser debatida y analizada dentro del directorio del CpSC. Díaz precisó que siempre van a apoyar las medidas que no estén reñidas con la legalidad y el estado de derecho y que la misiva que le hicieron llegar a la Comité Cívico refleja la posición de los ganaderos. En la carta Fegasacruz sostiene que son una institución que respeta la democracia, el ordenamiento jurídico y que promueven la resolución de conflictos tomando en cuenta el estado de derecho. Democracia, independencia de los poderes y conservación de la economía nacional es el pedido de la institución ganadera. El video al que se refiere Díaz, es donde Calvo indica que el 28 de octubre presentó una Acción de Amparo con todas las pruebas de las irregularidades presentes en las elecciones presidenciales del 18 de octubre, por lo que solicita una auditoria forense y por ese motivo se encuentra en Santa Cruz esperado un fallo favorable a las demandas y que considera que es el único camino legal a seguir. A su vez, Reynaldo Díaz, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en su carta al CpSC, indica que como responsables en la provisión de alimentos al país, apoyan las medidas asumidas por Calvo a las que considera que se enmarcan dentro de las normas vigentes. Díaz precisó que las decisiones de la CAO son siempre tomadas en consenso por lo que solicitan que cualquier medida que se tome más adelante tomen en cuenta la participación de todos los miembros de la entidad cívica. A su vez, Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), en su carta al CpSC manifiesta su apoyo pleno a todas las medidas realizadas por dicha institución e indica que una vez se resuelva el Amparo Constitucional los pasos a seguir por el Comité deben esta enmarcados en la legalidad. Barriga indicó que espera que el fallo de la justicia tome en cuenta la legalidad y la constitucionalidad que permita precautelar la economía maltrecha del país. Mientras que, desde la Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales de Santa Cruz-Juventud Empresa, expresaron su rechazo a las modificaciones de los reglamentos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, al igual que las irregularidades e indicios de fraude de las elecciones generales. Por lo que indicaron que estarán alertas para sumarse a las decisiones que determine en los próximos días el CpSC. Auditorías a las elecciones Sósimo Paniagua, secretario general de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD), indicó que para lograr la pacificación del país es necesario realizar una auditoría a las recientes elecciones, para de una vez despejar cualquier tipo de dudas. Paniagua subrayó que las amenazas de bloqueos y tomas de instituciones públicas no hacen bien a nadie, sino todo lo contrario, pues estas medidas generan incertidumbres que afectan a la economía de los trabajadores y del país. “Es una pena, que una vez más, es la población la que sale a la calle, mientras que los políticos no dan la cara”, criticó Paniagua.