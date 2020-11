Sectores sociales presionan por renovación total y el control de 12 ministerios





Página Siete.- Sectores afines al MAS presionan al binomio electo para una renovación total del Gabinete y el control de 12 ministerios. Las carteras de Trabajo, Justicia, Salud, Medio Ambiente y Agua, Relaciones Exteriores, Hidrocarburos, Minería, Desarrollo Productivo y Energía están en la mira de las organizaciones sociales. Además piden la restitución del Ministerio de Culturas y su Viceministerio de Turismo, y la creación de las carteras de la Mujer y de los Gremiales. Más de la mitad de los entes mencionados son solicitados por distintas dirigencias de El Alto. “Necesitamos un gabinete ministerial fuerte, vinculado con el pueblo y creo que con estas actitudes y situaciones (solicitud de ministerios) estamos empezando mal”, señaló el diputado Víctor Borda, del MAS. Para el diputado Gonzalo Barrientos, de UD, estas peticiones son el cobro por el apoyo de las organizaciones sociales al MAS en las elecciones. “Ya empezó el cuoteo y dirigentes del MAS están pidiendo ministerios. No es nuevo, así se realizó durante los 14 años de gobierno de Evo Morales”, manifestó el legislador. A todo ello se suman los sectores que, si bien no han pedido cargos, exigen una renovación total que deje fuera al entorno de Evo Morales. El tema sacó a flote las discrepancias dentro del partido azul, donde el mismo expresidente sostiene que los impulsores de esta posición “están equivocados”. El presidente electo Luis Arce manifestó en sus entrevistas con diferentes medios y en su reunión con el Pacto de Unidad, que para cumplir con las peticiones necesitaría 149 ministerios. Sostuvo que no sabe en qué situación se encuentra el aparato estatal y que para conformar su gabinete será necesario apostar a los mejores profesionales. Durante la campaña electoral el MAS propuso la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, además de la restitución del Ministerio de Culturas y de Deportes. Ahora esas promesas son inciertas. Siete ministerios para El Alto Desde la conclusión del cómputo electoral, que dio la victoria al MAS, sectores sociales afines al frente ganador pidieron que se les dé el control de determinadas carteras de Estado. La mayor parte de los solicitantes pertenecen a El Alto. Es así que la regional del MAS de la joven urbe exigió el manejo de los ministerios de Trabajo, Justicia, Medio Ambiente y Agua, Culturas y Turismo, y Relaciones Exteriores. “El Alto sigue con el proceso de cambio y le corresponden muchas obras. Estamos trabajando y ahora pedimos a nuestro hermano Luis Arce nos dé cinco ministerios”, manifestó Daniel Ramos, dirigente regional del MAS. Días después de la petición, Ramos fue atacado durante el festejo que realizó el MAS en esa urbe. Denunció que fue víctima de un atentado por el que hoy corre el riesgo de perder su ojo derecho. Afirma que los agresores fueron detractores del partido, aunque el incidente ocurrió cerca del palco en medio de los militantes del partido azul. Asimismo, el Consejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos de El Alto indicó que al sector le corresponde el Ministerio de Desarrollo Productivo. Afirmaron que ya cuentan con un representante del sector para que asuma el cargo. “Que nos den la oportunidad a los sectores que fuimos marginados por los todos los gobiernos. Los artesanos nunca pudimos ocupar los cargos de un ministerio o viceministerio, fuimos olvidados”, afirmó el ejecutivo del sector Héctor Delgado. Los gremiales se sumaron al pedido y exigieron la creación de un ministerio para el sector y que este les sea entregado. Sergio Choque, presidente de Diputados y legislador del MAS por El Alto, respaldó el pedido de los dirigentes de su ciudad para una mayor participación de alteños en el Gabinete. Las otras cinco carteras La semana pasada, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Nicanor Baltazar indicó que solicitarán una reunión con el binomio electo para definir cómo se conformará el Gabinete. Dijo que la participación de la COB en el Ejecutivo se debe dar a través de la dirección de cuatro carteras de Estado. “No sólo sería el Ministerio de Trabajo, sino el de Hidrocarburos, Minería y de Salud para que impulsemos a estas instituciones”, afirmó Baltazar. Ya en 2018 el dirigente habló de la negociación de cinco ministerios a cambio de la candidatura vicepresidencial en las elecciones fallidas de 2019. Entonces la COB solicitó que el acompañante de fórmula de Evo Morales salga de su ente matriz. Sin embargo, Morales solicitó que sea el vicepresidente Álvaro García Linera quien lo acompañe en su cuarto intento de asumir el poder. A cambio, ante la molestia que generó en algunas regionales, se negoció la participación de la COB en cinco ministerios, para garantizar su presencia en el Ejecutivo. Otra de las organizaciones que solicitó hacerse cargo de un ministerio fue la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, que pidió la creación de un ministerio de la mujer. Según su diregencia este debería quedar bajo su mando. “Urge porque no avanzó la justicia por los casos de feminicidio en nuestro país”, indicó Concepción Ortiz, diputada e integrante del sector. Desde Potosí se sumó el dirigente del MAS Antonio Estrada que pidió para su departamento el Ministerio de Energías, además de los de Minería y Culturas, ya solicitados por otros. Los 12 ministerios Trabajo El Ministerio de Trabajo fue solicitado por la regional del MAS de El Alto y la COB.

Justicia y Transparencia Esta cartera cuenta con cinco viceministerios y tres direcciones. Fue solicitada por la dirigencia del MAS en El Alto.

Salud Tiene dos viceministerios y cinco entidades desconcentradas entre escuelas de salud, laboratorios y agencias.

Medio Ambiente Cuenta con tres viceministerios, siete direcciones generales y más de 20 unidades.

Cancillería Tiene cinco viceministerios y en su servicio del exterior 32 embajadas, 36 consulados y cinco representaciones permanentes ante organismos internacionales.

Hidrocarburos Con tres viceministerios, la entidad tiene bajo su tuición a la autárquica ANH, las estratégicas YPFB y EBIH, y desconcentrada Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular.

Minería Tiene tres viceministerios y bajo su poder están seis empresas públicas mineras y metalúrgicas.

Tiene tres viceministerios y cuatro unidades productivas.

Energía Con dos viceministerios está a cargo de Ende, de la agencia y de la Autoridad de Energía Nuclear y de los yacimientos de litio.

Culturas Esta cartera es una de las tres que fue fusionada por el Gobierno transitorio.

De la Mujer Las Bartolinas pidieron la creación de este ministerio ante la ola de violencia contra la mujer que persiste en el país. Para gremiales Los comerciantes de El Alto señalan que es necesario un ente que atienda sus necesidades. Sectores pien renovación total y Evo defiende su entorno Durante los últimos días los exministros de Evo Morales -como Gabriela Montaño, Juan Ramón Quintana, Roberto Aguilar, Willma Alanoca, Héctor Arce o Manuel Canelas- reaparecieron en las redes sociales y los medios de comunicación. Esto despertó las críticas al interior de su mismo partido en el que fueron calificados de oportunistas. “Aquí los sectores sociales del Pacto de Unidad han sido claros: aquellos que no han dado la cara en este momento y que se han ocultado como ratones no pueden ser parte del Gabinete”, dijo el diputado Sergio Choque, del MAS. Añadió que todos los ministros tienen que ser nuevos y evitar a quienes tienen el rechazo de la población, para no cometer los mismos errores. El quinto punto de la resolución firmada en el último ampliado del Pacto de Unidad y el binomio electo determina: “Conformar el Gabinete con gente comprometida con el plan de gobierno y que haya estado al frente durante la dictadura vivida, sin permitir el retorno de los exministros y directores del pasado, para no cometer los mismos errores”, dice el documento. Añade que “se debe promover la participación equitativa de mujeres, jóvenes y representantes de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas en el Gabinete de ministros”. Consultado por la BBC sobre estos pedidos de renovación, el expresidente Evo Morales salió a la defensa de las exautoridades de su entorno. “Algunos compañeros creo que se equivocan. Dicen que no al entorno del Evo, pero el entorno del Evo que más ha durado es Lucho Arce con David Choquehuanca. Tercero ha sido Juan Ramón Quintana y Roberto Aguilar. Hay algunos problemas internos, una confusión. Espero volver para aclarar y alinear. En mi experiencia hay que combinar entre fundadores, exautoridades y mayor oportunidad de las nuevas generaciones” afirmó el líder del MAS. Carteras con presupuestos de hasta 3.418 millones de bolivianos Según el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma), el presupuesto para 2020 de los ministerios solicitados por las organizaciones sociales va desde los 29,7 millones de bolivianos hasta los 3.418 millones de bolivianos. Según los datos recabados en abril por el analista Jimmy Osorio, de las carteras en la mira, a la que más presupuesto se le asignó fue a Salud con 3.418 millones de bolivianos. En orden descendente le sigue el Ministerio de Medio Ambiente y Agua que tuvo una asignación en 2020 de 932 millones de bolivianos. Con menos de la mitad del presupuesto, en tercer lugar está el Ministerio de Relaciones Exteriores con 400,1 millones de bolivianos. Siguen los ministerios de Hidrocarburos -con un presupuesto de 258,2 millones de bolivianos- y el de Trabajo con 122,7 millones de bolivianos. Este último es el pedido central de la COB y la regional del MAS de El Alto. El Ministerio de Energía tuvo una asignación de presupuesto de 108,50 millones de bolivianos, mientras que el fusionado Ministerio de Culturas y Turismo -antes de su desmembración y degradación a viceministerio- tenía un presupuesto de 80,3 millones de bolivianos. Con uno de los menores presupuestos de todo el gabinete de Jeanine Añez, el Ministerio de Justicia -solicitado por la regional del MAS de El Alto- tiene un presupuesto de 66,4 millones. Por último, la cartera a la que menos presupuesto le fue asignado es el la de Minería. Esta fue solicitada por la COB y el MAS en Potosí. Para la gestión 2020, dicho ministerio tuvo un presupuestado 29,7 millones de bolivianos. Los ministerios que para este 2020 tuvieron más presupuesto y no fueron solicitados abiertamente son: el de Gobierno con 4.024,7 millones de bolivianos, el de Defensa con 3.451,1 millones. A ambos les sigue Salud. Gobierno de Arce Austeridad es el compromiso de Luis Arce para la conformación de su staff de Gobierno. Afirmó que está abierto a las propuestas de las organizaciones sociales.