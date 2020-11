Morales: Lamentamos que la Iglesia se sume a grupos de derecha que ponen en duda el triunfo del 55.1%





01/11/2020 - 17:17:47

La Paz, (ABI).- El expresidente Evo Morales y su abogado Wilfredo Chávez cuestionaron este domingo a la Iglesia Católica por expresar su respaldo al pedido de realización de una auditoría a las elecciones generales del pasado 18 de octubre. "Lamentamos que la Conferencia Episcopal de Bolivia se sume a grupos de derecha que intentan poner en duda el triunfo del 55.1% con falsas acusaciones de fraude; el mismo argumento se empleó en 2019 para el golpe. Pido a los obispos que no dañen la imagen de Iglesia Católica", afirmó Morales, a través de su cuenta en Twitter (@evoespueblo). Mientras Chávez, quien también fue ministro de Morales, dijo que llama la atención que "nuevamente la Iglesia se ponga a hacer política" cuando Bolivia es un estado laico. "En consecuencia, nosotros lamentamos otra vez la posición política que tienen algunos jerarcas de la Iglesia, que no están con su pueblo, (porque) el 55% del pueblo le ha dicho sí (...) a los nuevos gobernadores, cómo es posible que se quiera desconocer aquello y tratar de sembrar dudas", manifestó el abogado, en entrevista con el programa "Asuntos Centrales". El 18 de octubre, el binomio del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, ganó los comicios con el 55,10% del apoyo ciudadano y el acto de posesión de los nuevos mandatarios está previsto para el próximo 8 de noviembre. Sin embargo, algunos grupos de la población no reconocen el resultado de las elecciones y mantienen medidas de presión, principalmente en Santa Cruz y Cochabamba. Los movilizados creen que hubo irregularidades en los comicios por lo que, entre una variedad de pedidos, exigen una auditoría, aunque el Tribunal Supremo Electoral, de manera insistente, aseguró que fueron elecciones limpias y transparentes, al igual que los observadores que participaron del proceso. En ese contexto, en pasados días, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Ricardo Centellas, se mostró a favor de que se realice una "auditoría internacional para que todos estemos objetivamente clarificados (de que fue) un proceso transparente y si hay dudas indudablemente vale la pena" hacer ese procedimiento. Pero, "nosotros realmente quisiéramos que la Iglesia deponga ese tipo de actitudes y se dedique a lo que tiene que hacer, (es decir) cultivar la fe, la hermandad, la armonía entre los bolivianos, no sembrar dudas, temores o estar del lado de querer estar en contra de una elección democráticamente y limpiamente ganada por nuestra parte", puntualizó Chávez.