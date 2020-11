China realiza su séptimo censo nacional de población; el último reportó 1.370 millones de personas







01/11/2020 - 10:40:35



Xinhua.- China inició su séptimo censo nacional de población este domingo, en el que participan alrededor de 7 millones de empleados que visitan los domicilios y realizan el trabajo de registro.

La ejecución del censo es fundamental para comprender el tamaño, la estructura y la distribución de la población, afirmó Ning Jizhe, subjefe de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, en una videoconferencia destinada a promover el censo nacional.



El censo recopila datos tales como nombre, número de identificación, sexo, estado civil, educación y profesión de los ciudadanos chinos.

Huang Chenglin, miembro de la oficina del censo del distrito de Liangqing en Nanning, capital de la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de China, llegó a una comunidad hoy domingo por la mañana para ayudar a los residentes a utilizar un servicio de registro. Con la guía de Huang, todo el proceso de registro solo tarda unos minutos.



En el mismo distrito, hay más de 3.000 censistas como Huang, que forman parte de más de 280.000 en la región autónoma.



A los residentes se les motiva a utilizar los dispositivos móviles para reportar la información personal y familiar que requiere el censo.



"Con solo unos clics en el celular puedes completar el registro de toda la información del censo. Es muy conveniente", dijo Wei Ziqing, un residente en el distrito de Liangqing.



Los macrodatos también han ayudado en gran medida a la realización del censo en la provincia de Jiangsu, en el este de China.



Zhao Bo, un censista en la ciudad de Changzhou, al no recibir respuesta al llamado a la puerta de un apartamento de un edificio residencial en la comunidad de Qingguoxiang, escaneó un código QR en el medidor eléctrico con una aplicación móvil respaldada por la companía estatal de electricidad State Grid Changzhou. Al ver que obtenía un código rojo, Zhao estaba seguro de que nadie vivía en el apartamento.



"Antes cuando algunos apartamentos no nos respondieron, teníamos que visitarlos repetidas veces, pedir a sus vecinos que contactaran con el dueño del apartamento, o incluso juzgar si estaba albergados por el polvo en la puerta", dijo Zhao.



"Los macrodatos nos ayudan a averiguar si alguien vive en el apartamento o no, así que se ha evitado muchos problemas y se ha mejorado la eficiencia y precisión del censo", explicó Yuan Haijun, miembro de la oficina del censo en la ciudad.



China ha realizado censos nacionales de población cada 10 años desde la década de 1990. El último censo reportó que la población del país había aumentado a 1.370 millones de personas.