Evo Morales hizo una denuncia falsa sobre designación de funcionarios en el servicio exterior





01/11/2020 - 09:02:51

La Paz, (ABI).- Bolivia Verifica, un medio que se dedica a comprobar la veracidad de las noticias, corroboró que el expresidente Evo Morales hizo una denuncia falsa al asegurar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como uno de sus últimos actos, designó a 45 nuevos funcionarios en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que no designó a nuevos funcionarios en el servicio exterior a pocos días de la transmisión de mando y recordó que los nombramientos se efectuaron al inicio del mandato del gobierno transitorio. "A una semana de la transmisión de mando, los últimos actos de la Cancillería boliviana retratan la miseria humana y política de quien la dirigió este año: negar la invitación a presidentes solicitados por gobierno electo, y designar a 45 nuevos funcionarios en servicio exterior", expresó Morales, a través de su cuenta en Twitter. Bolivia Verifica, con base en un reporte del periódico Página Siete, recordó que los encargados de negocios en el exterior son 13 y fueron nombrados desde que Karen Longaric asumió el mando de la Cancillería, el 13 de noviembre de 2019, y no durante estos últimos días como afirma el expresidente. "Por lo tanto, ese dato en el tuit del exmandatario se considera falso", remarcó el medio digital, que es un proyecto de la Fundación para el Periodismo. Además, el 28 de octubre de este año, Longaric aclaró en el programa televisivo "Noches Sin Tregua" que durante el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez no se designó a ningún embajador en el exterior. El motivo fue porque los nombramientos de dichas autoridades pasan por la Cámara de Senadores y lo que se hizo fue designar a "encargados de negocios". El encargado de negocios es un jefe de misión permanente y puede ser nombrado por la Cancillería, mientras que el embajador es el jefe de misión diplomática y mantiene las relaciones exteriores, su designación debe ser legislativa y lleva más tiempo. Por otro lado, Bolivia Verifica se contactó con la vocería del MAS para conocer cuál era su fuente respecto a esas supuestas nuevas designaciones, pero no dieron ningún dato concreto. En tanto, el Ministerio indicó que se extendió invitaciones para 120 jefes de Estado para la transmisión de mando presidencial, prevista para el próximo 8 de noviembre, y hasta ayer el presidente chileno, Sebastián Piñera, fue el primer mandatario en confirmar ante la Cancillería su asistencia al evento. Asimismo, la cartera de Estado informó que se decidió no extender la invitación a Nicolás Maduro, de Venezuela, porque el actual Gobierno reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de ese país. Del mismo modo, se determinó no extender la invitación para la transmisión de mando al expresidente Morales, quien todavía se encuentra refugiado en Argentina, porque "considera que ha sido hostil al proceso democrático boliviano y su presencia en el país generará tensión social y política". "Por tanto, este dato en el tuit del mandatario (Morales) se considera engañoso", concluyó Bolivia Verifica.