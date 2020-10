Inglaterra anuncia un confinamiento de un mes





31/10/2020 - 17:13:31

Europa Press.- El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado este sábado un confinamiento de un mes que comenzará el próximo jueves y terminará en principio el 2 de diciembre. La población solo podrá salir de casa por razones justificadas: educativas, sanitarias, laborales o para abastecerse. Johnson ha comparecido en rueda de prensa Downing Street y ha subrayado que "no hay alternativa" a este segundo confinamiento para atajar los contagios de coronavirus. "Ningún primer ministro responsable" podría ignorar el incremento de contagios en Inglaterra, ha destacado. Además, ha advertido que este invierno podría haber más muertos que en la primera ola de la pandemia de la pasada primavera si no se toman medidas drásticas. Reino Unido rebasa el millón de contagios mientras el Gobierno ultima una nueva cuarentena nacional Rebasa el millón de contagios Reino Unido ha registrado en las últimas horas un total de 21.915 nuevos casos de coronavirus -- que elevan el total de afectados por encima del millón -- y otras 326 víctimas mortales, según el balance oficial dado a conocer este sábado. El confinamiento provocará el cierre de los negocios no esenciales, así como el sector hostelero durante un mes. Sin embargo, y a diferencia de las restricciones primaverales, las escuelas y las universidades permanecerán abiertas. El cierre incluirá también restricciones a los viajes y entrará en vigor desde el próximo jueves hasta el 2 de diciembre, según las fuentes de la cadena, a la espera de que el primer ministro del país, Boris Johnson, comparezca a las 18.00 de este sábado ante la población para concretar sus planes. El balance del Ministerio de Sanidad eleva el total de casos en Reino Unido a 1.011.660 afectados y los fallecidos a 46.555. Un total de 10.918 personas están hospitalizadas, de las cuales 978 necesitan de un respirador.