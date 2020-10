Bancada de CC ratifica que no asistirá a la posesión de Luis Arce





31/10/2020 - 16:49:08

Opinión.- La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en ambas cámaras, la de Senadores y Diputados, ratificó este sábado que no asistirán a la posesión del presidente del Estado, Luis Arce, si es que los legisladores salientes del Movimiento Al Socialismo (MAS) no retroceden en la decisión de anular los 2/3. Silvia Salame, senadora del CC, aseguró que la decisión expresada por Carlos Mesa, líder de esa alianza política se mantiene y espera que el martes, en la última sesión del Legislativo, el partido azul pueda dejar sin efecto la determinación. "Mientras el MAS mantenga esa decisión, la bancada de Comunidad Ciudadana no va participar del acto de posesión. Esperamos que recapaciten y dejen sin efecto eso de los dos tercios", declaró la legisladora al portal Urgente.bo. El 28 de octubre, Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana señaló que además de no asistir, el CC presentará una acción constitucional contra las modificaciones. "El 8 de noviembre Comunidad Ciudadana no va participar si es que no se revierte la decisión", insistió Salame. La posición del MAS, la defendió el mandatario electo y dijo que la acción en el Legislativo saliente está en el marco de toda legalidad. "La información que nosotros tenemos es que claramente lo que ha hecho nuestra Asamblea es mantener toda la legalidad, hay muchas leyes que se van aprobar por dos tercios, eso lo establece la normativa. Así que no debe haber ninguna preocupación por esto", destacó el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.