Arias: Lo mejor es que el Organo Electoral ordene una pronta y rápida auditoría a las elecciones





31/10/2020 - 16:17:59

La Paz, (ABI).- El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, expresó este sábado su respaldo al pedido de auditoría a las elecciones generales del pasado 18 de octubre porque considera que con ello se podría evitar mayores conflictos en el país. "Lo que está pidiendo Santa Cruz y creo que todo el país (es) que haya una auditoría, yo creo que lo mejor es que el Órgano Electoral ordene una auditoría pronta y rápida con veedores internacionales", dijo. Agregó que esa orden "seguramente ayudaría mucho" a que las dudas de algunos sectores sobre la transparencia de las elecciones se aclaren y si es que hubo algún problema también se podrá esclarecer. Entonces, "podemos hacer una auditoría en 10 o 15 días, como lo hicimos el año pasado y no creo que habría que poner resistencia a eso (porque dejaría) de convulsionar o poner intranquilo al país", remarcó. El 18 de octubre, el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce y David Choquehuanca, ganó los comicios con el 55,10% del apoyo ciudadano y el acto de posesión de los mandatarios electos está previsto para el próximo 8 de noviembre. El pasado 26 de octubre, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, ratificó que los resultados de las elecciones son el reflejo exacto de lo que la población boliviana votó. "Tenemos un resultado que ha reflejado lo que la ciudadanía quería, los resultados son la transcripción fiel de lo que la ciudadanía votó el domingo 18 de octubre y, por lo tanto, la base de autoridades legítimas en el poder Ejecutivo y en el poder Legislativo", subrayó. Romero añadió que el TSE llevó adelante un proceso electoral "limpio y transparente" porque se ha trabajado con "seriedad técnica e imparcialidad política". Asimismo, los observadores internacionales y nacionales que participaron de los comicios no detectaron ningún problema extraordinario. Sin embargo, algunos grupos continúan dudando de la transparencia de las elecciones y aunque al principio no tenían mucho respaldo en sus manifestaciones, en los últimos días se fortalecieron porque el MAS eliminó sorpresivamente la necesidad de contar con dos tercios de votos en el Legislativo para la toma de decisiones sobre algunos temas. Ahora, los movilizados no solo cuestionan los resultados de las elecciones, sino además exigen que se revierta la decisión de los legisladores del MAS. Entre tanto, se mantienen varios puntos de bloqueo, principalmente, en Santa Cruz y en menor cantidad en Cochabamba. También se produjeron algunas marchas en otras ciudades en pasadas horas.