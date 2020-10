Conade: Las protestas buscan que la oposición sea tomada en cuenta en el Legislativo





31/10/2020 - 16:12:27

La Paz, (ABI).- El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) afirmó que las protestas, registradas en algunas ciudades del país, buscan que la oposición, que representa a las minorías, sea tomada en cuenta en las decisiones del Legislativo con la reposición de los dos tercios en los reglamentos de esa instancia. "Al eliminar los dos tercios se invisibiliza el derecho de la oposición para esta relación de peso y contrapeso, que es muy importante. Ante esa situación, el 45% de la población está diciendo a través de estas manifestaciones, que se podrían haber evitado, que quieren ser tomados en cuenta en serio y ese es el problema de fondo", afirmó el miembro del Conade, Rolando Villena, en una entrevista a la red ATB. El también exDefensor del Pueblo señaló que la eliminación de los dos tercios en los reglamentos de las Cámaras de Diputados y Senadores son "medidas antidemocráticas" y representan un retroceso para la democracia. Villena explicó que se estableció el requisito de los dos tercios en esas normas para tomar una serie de decisiones con el objetivo de que en un escenario de relación entre las mayorías y las minorías se pueda crear el mejor clima y que las medidas que se asuman beneficien a todos los bolivianos. "Esa es una virtud de la democracia moderna que nos ha permitido avances significativos, pero con estos cambios se vulnera esa virtud", insistió. Esta reacción surge luego de que organizaciones ciudadanas en Santa Cruz mantienen varios puntos de bloqueo en demanda de que se respeten los dos tercios y que se realice una auditoría a las elecciones del 18 de octubre porque creen que hubo un presunto "fraude", aunque todavía no presentaron ninguna prueba contundente sobre ese extremo. En tanto, en Cochabamba también se realizaron anoche manifestaciones y los movilizados fueron gasificados cuando intentaron ingresar por la fuerza a un recinto policial. En cambio, en Beni, Tarija, Chuquisaca, Potosí y La Paz se registraron otras protestas menores con la realización de marchas, pero sin el apoyo masivo de la población como en anteriores manifestaciones. El pasado martes, los dos tercios del MAS en la Cámara de Senadores modificaron 11 artículos del reglamento de esa instancia. El miércoles, los diputados del MAS también aprobaron en tiempo récord la eliminación del requisito de los dos tercios en su reglamento. En el caso del reglamento del Senado, el MAS modificó los artículos 12, 53, 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168, 169 y la disposición final segunda de la norma para reemplazar el pedido de "dos tercios" de votos por solo "mayoría absoluta". Entre las principales disposiciones modificadas y que establecen que ya no se requieren los dos tercios de los votos en el Legislativo están: el ascenso en las Fuerzas Armadas (FFAA) y en la Policía; el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios; y la designación de las comisiones especiales de investigación. Estos ajustes generaron el rechazo de los políticos de oposición, activistas y otras organizaciones, cuyos representantes no dudaron en calificar la medida como autoritaria. Villena afirmó que este tema debe ser tratado en la primera sesión de los nuevos legisladores electos.