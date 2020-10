Viceministro Alanoca: No se debe minimizar la reactivación de protestas en algunas ciudades





31/10/2020 - 09:07:49

La Paz, (ABI).- El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, consideró que no se debería minimizar la reactivación de manifestaciones callejeras de algunos grupos de personas, que cuestionan el resultado de las elecciones del 18 de octubre y la eliminación de dos tercios de votos en algunos artículos de los reglamentos del Legislativo. "Yo no minimizaría al pueblo boliviano, si bien son grupos pequeños que han empezado, día a día se están incrementando (...), yo no considero que sean mínimos estos grupos, están creciendo", dijo Alanoca, en entrevista con Cadena A. Agregó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está tomando acciones "imprudentes" al haber asumido sorpresivamente, a través de su bancada saliente, el cambio de la necesidad de "dos tercios" de votos por "mayoría absoluta" en los reglamentos de las Cámaras de Senadores y de Diputados. La autoridad prevé que cuando el expresidente Evo Morales vuelva a Bolivia se podría confrontar aún más el pueblo boliviano. En ese sentido, instó al presidente electo, Luis Arce, a ser más prudente en las decisiones que asumirá junto a su bancada mayoritaria del MAS en la nueva Asamblea Legislativa para que no se afecte la gobernabilidad. Entre tanto, la noche del viernes se intensificaron las protestas en algunas ciudades. En Santa Cruz subió el número de puntos de bloqueo, en Cochabamba se intentó ingresar por la fuerza a dependencias de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y en La Paz se realizó una marcha. El analista político, Marcelo Silva, dijo que la "señal de poder", que mostró el MAS al eliminar la necesidad de dos tercios para algunas decisiones, ha potenciado estas movilizaciones, que estaban "completamente perdidas, no solamente en el ámbito de la convocatoria, sino en las solicitudes" porque partieron de la defensa del voto y terminaron arrodillándose, incluso, ante militares para que se hagan cargo del Estado. "Esa irracionalidad hizo que se vaya muriendo poco a poco, la movilización vaya perdiendo sentido (...), pero ahí vienen los dos tercios y viene a cambiarles el discurso (a los manifestantes, por eso) ahora ya no (son pedidos a) los militares, sino el tema es dos tercios", señaló. Mientras, el concejal del MAS en La Paz, Jorge Silva, afirmó que estas protestas "definitivamente son movidas y decisiones políticas", por lo tanto, nada es casual. "Estos sectores que hoy están movilizados están buscando cualquier pretexto para movilizarse y lo van a seguir haciendo porque son sectores de la población que históricamente han estado en contra del proceso, en contra del MAS", subrayó. Por su parte, la presidenta Jeanine Añez, a través de su cuenta en Twitter, ratificó en pasadas horas que entregará el mando al ganador de las elecciones respetando su vocación democrática. "Algunos exigen desconocer el voto del 18 de octubre, (pero) en mi gestión sostuvimos la democracia (y) si el TSE, al igual que observadores internacionales, dieron la victoria al MAS, con un margen marcado de diferencia entre uno y otro, en mi vocación democrática, entregaré el mando al ganador", expresó la Jefa de Estado. El 18 de octubre, el binomio del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, ganó los comicios con el 55,10% del apoyo ciudadano y el acto de posesión de los nuevos mandatarios está previsto para el próximo 8 de noviembre.