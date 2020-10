Jefe de Epidemiología: La pandemia no ha pasado en Bolivia, está presente y está matando





31/10/2020 - 09:05:08

La Paz, (ABI).- El jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, advirtió a la población boliviana que la pandemia de COVID-19 todavía persiste en Bolivia y muestra de ello es que todos los días siguen muriendo más personas por esa enfermedad, aunque ya no en números elevados como en meses pasados. En lo que va de la pandemia "hemos registrado 8.715 fallecimientos, (de los cuales ayer) se registró la cifra más baja de los últimos (meses) con 10 (muertos) en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca; entonces, esto nos demuestra que la pandemia no ha pasado en Bolivia, está presente y está matando a los bolivianos, no en las cantidades que hemos visto antes, pero sí (continúa)", dijo Prieto, en entrevista con Bolivia TV. Los primeros dos casos positivos de COVID-19 en Bolivia se registraron el pasado 10 de marzo y el total acumulado, hasta el momento, suma 141.631 y de ellos 147 se registraron la pasada jornada. La autoridad recordó que, entre junio, julio e incluso hasta principios de agosto, se registró una transmisión masiva del virus en todo el territorio nacional con una letalidad alta, casos muy graves y el sistema de salud casi totalmente colapsado. "Hubo mucho sufrimiento de la población y de todos nosotros", lamentó. Luego, a fines de agosto y todo septiembre empezó la "desescalada" con una reducción de la notificación de casos registrando, incluso, por debajo de 100 casos diarios. Pero, en los últimos días, nuevamente se está volviendo a superar el centenar de nuevos enfermos cada jornada. "Entonces, eso nos tiene que llamar la atención y hacer ver que estamos en un riesgo real, ojalá no (estemos en) un rebrote o de una segunda ola (como está pasando en Europa)", advirtió.