Piñera es el primer mandatario en confirmar a Cancillería su presencia en la posesión de Arce





31/10/2020 - 09:03:58

La Paz, (ABI).- La canciller Karen Longaric informó que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue el primer mandatario en confirmar su participación en la posesión de Luis Arce como el nuevo presidente de Bolivia el próximo 8 de noviembre. "El primer mandatario que ha confirmado su presencia es Sebastián Piñera de Chile, en la tarde (de ayer) justamente ha llegado la confirmación de su asistencia para la transmisión de mando", dijo Longaric, en entrevista con PAT. Agregó que extraoficialmente también se dio a conocer que llegará de Estados Unidos una "comitiva numerosa e importante en jerarquía", aunque aclaró que aún se espera la información oficial. Pero "llegará, es lo que sabemos, algún funcionario de alto rango", insistió. Además, la Canciller dijo que aún no tiene información oficial "ni de la Embajada de España en Bolivia ni nuestra Embajada en Madrid" sobre la llegada de autoridades españolas. Ayer, medios de comunicación de ese país reportaron que Felipe VI, rey de España, y el vicepresidente segundo del gobierno español, Pablo Iglesias, arribarán a Bolivia. Entonces, "si los medios dicen, es muy probable que así sea y seguramente vamos a recibir la información (oficial) el día lunes o martes", añadió. Asimismo, señaló que habló con la Embajada alemana por otros temas y en esa ocasión le comunicaron "que no llegaba nadie de Alemania porque ellos tenían medidas muy restrictivas (por el rebrote de la pandemia) y los primeros que tienen que dar el ejemplo en cumplir esas medidas son los dignatarios del Estado y el personal del Gobierno". En pasadas horas, en una entrevista con ABI, la Canciller afirmó que, aproximadamente, se ha invitado a 120 jefes de Estado, además de jefes de organismos internacionales y de algunas Organizaciones No Gubernamentales que el gobierno electo decidió. Pero "yo creo que el lunes y el martes ya van a llegar las comunicaciones de todos los invitados confirmando o no su asistencia o también su participación a través de zoom, que (igual) se va a instalar para aquellos invitados que no tengan posibilidades de asistir, porque, al menos en Europa, hubo un rebrote de COVID-19 y hay medidas muy restrictivas para el desplazamiento de (hasta) transporte aéreo", insistió.