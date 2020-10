Asamblea alarga mandato hasta el martes, CC denuncia que vulnera ley e impugnará





31/10/2020 - 09:02:53

Página Siete.- Comunidad Ciudadana (CC) denunció ayer que el Movimiento Al Socialismo (MAS) extendió su mandato en el Legislativo más allá de la Declaración Constitucional Plurinacional, que avala la prórroga, pues fenecía con la realización de las elecciones generales, pero aún no cerró la legislatura extendida 2015 – 2020 y en este tiempo aprobó créditos externos, modificó el reglamento del Parlamento y propuso juicio a la presidenta Jeanine Añez, entre otros. El partido azul salió en defensa y aseguró que pueden sesionar incluso hasta cinco días antes de la posesión de los nuevos mandatarios. Los objetivos de la prórroga de mandato “son garantizar las elecciones, que han pasado, y lo que no estaba previsto, la atención de emergencia por coronavirus, pero en lugar de limitarse a esa agenda extraordinaria, tomando en cuenta que son legisladores prorrogados, más allá del mandato de la Constitución, se han dedicado a hacer cuanta cosa han querido más allá del mandato constitucional, en el último caso (la modificación) el reglamento vulnera derechos constitucionales establecidos en el Art. 26 de la Constitución”, sostuvo el diputado electo de CC Carlos Alarcón. Alarcón precisó que el Legislativo saliente, que tiene dos tercios y que en adelante no lo tendrá, concluyó su mandato el 22 de enero, los cinco años de gestión, pero por la renuncia de Evo Morales, después de las fallidas elecciones de 2019, el mandato fue prorrogado para el Ejecutivo, Parlamento y otras autoridades electas, con la Ley 1270 y avalada por la Declaración Constitucional Plurinacional N° 001/2020, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), hasta la realización de las elecciones del 18 de octubre. “La presente ley tiene por objeto excepcionalmente prorrogar el periodo de mandato constitucional de la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las autoridades electas de las entidades territoriales autónomas, para restablecer la normalidad constitucional”, señala el Art. 1 de la Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas N° 1270, ratificada por el TCP. Según Alarcón, el Legislativo debió aplicar la norma de prórroga de mandato, pero aún no cerró la legislatura 2015 – 2020 y después de las elecciones generales del 18-O, aprobó créditos externos que antes de los comicios no merecían atención y en los últimos días modificó los dos tercios por mayoría absoluta y recomendó juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Añez. Precisó que los nuevos legisladores asumirán el mandato después de tomar posesión el martes en el hemiciclo, una vez que el Parlamento saliente cierre su gestión, en aplicación de la Ley 1270. Alarcón anunció que en la jornada de la posesión de Luis Arce, el 8 de noviembre, como presidente de Bolivia, los legisladores de su alianza firmarán la impugnación a la modificación de los dos tercios para presentar al TCP. “Todas estas decisiones que vulneran los derechos, como el caso de los 2/3, las vamos a impugnar en nuestro caso el mismo domingo, vamos a firmar en lugar del acto de posesión del nuevo Presidente, vamos a firmar públicamente todos los legisladores de la bancada de CC, la impugnación a los contenidos de las modificaciones del reglamento del Senado y Diputados por la vulneración del Art 26, el derecho constitucional a que el pueblo participe a través de sus presentantes en el control libre del poder político”. El diputado Víctor Borda sostuvo ayer que el MAS no vulnera ninguna norma con las sesiones del Legislativo, que concluirán el martes y que se enganchará con la nueva legislatura, ni con la modificación de los dos tercios. “El martes 3 de noviembre termina (nuestra legislatura); nuestro reglamento prevé que cinco días antes de la posesión del Presidente (electo) debe haber sesiones preparatoria de la nueva Asamblea Legislativa. Se cumplirá el plazo”, aseveró. Justificó los cambios al reglamento en ambas cámaras. “No es una ley lo que hemos aprobado, el reglamento se modifica en cualquier momento por resolución camaral”. Aseguró que no constituye paralelismo de legislaturas que el martes cierre la saliente y continúe la nueva. “Los actos preparativos de la nueva Asamblea no constituyen actos propios de fiscalización de legislación entonces estamos en el marco legal, incluso la última ley que hemos aprobado en concordancia con la sentencia constitucional menciona que nosotros deberíamos cesar el momento que ellos estén empezando a sesionar; no lo vamos hacer sino cinco días antes, vamos a respetar nuestro reglamento”, dijo.



Punto de vista

Sonia Montaño es socióloga Ellos (el MAS) son los principales golpistas” Hay que partir del hecho de que la sucesión presidencial fue una solución inevitable, estaba bordeando la constitucionalidad, pero el MAS cometió una irregularidad con la renuncia de Adriana Salvatierra (al Senado) y le siguieron otras autoridades que hubieran asumido ese cargo. Yo creo que todo este proceso de transición ha estado plagado de irregularidades, de estar en la cuerda floja al borde del precipicio, cuando se llamó a elecciones fue el momento más virtuoso de la transición, fueron sucediendo hechos que pueden considerarse “legales” porque aparecía como la posibilidad de nuevo pacto. Las irregularidades comenzaron con la candidatura de la Presidenta, que era legal, pero poco ética y políticamente incorrecta porque no ayudaba a la construcción de la democracia. Luego vimos el giro completo del MAS y la propia senadora Copa, se alinearon a los deseos y a las instrucciones de Buenos Aires (Evo Morales), efectivamente lo que ha ocurrido es que se han excedido en todo tanto la presidenta Añez, la señora Copa y el Legislativo. De hecho, hubo quienes decían que debería cerrarse el Legislativo porque ya no tenía nada más que legislar, pero hemos visto las interpelaciones a ministros y el otro juego medio así legal, pero horrible, fue el haberlos censurado y después haberlos nombrado. Desde ese punto de vita creo que Comunidad Ciudadana, que ha estado fuera del Legislativo y del Ejecutivo, ha sido la víctima de estos hechos irregulares. Los jueces incurren en irregularidades y abusos, un día persiguen a Evo Morales y en otro le quitan la demanda. Lo paradójico es que los principales beneficiarios del “golpe de Estado“ son ellos (el MAS), que hablan de golpe de Estado y en realidad ellos son los principales golpistas.