5 hechos revelan la influencia de Evo en el gobierno de Arce





31/10/2020 - 07:58:47

Página Siete.- Al menos cinco hechos muestran la influencia de Evo Morales en el gobierno entrante del presidente electo Luis Arce. Los mismos van desde que el abogado del exmandatario forma parte de la comisión del MAS que se reunió con el Ejecutivo para ver el tema de la “transición ordenada del Gobierno”, hasta las declaraciones de Morales en sentido de que Arce y David Choquehuanca, vicepresidente electo, son “decanos” de su entorno. Aquellas señales fueron precedidas por la modificación que llevó adelante el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea a 21 artículos de los reglamentos del Senado y de Diputados para anular los dos tercios en temas fundamentales referidos el debate legislativo. Los cinco hechos que revelan la influencia de Morales son: 1) que Wilfredo Chávez, abogado del expresidente, forma parte de la comisión del MAS que se reunió con el Ejecutivo para tratar el tema de la “transición ordenada del Gobierno”,

2) La declaración de Morales respecto a que el presidente electo Luis Arce y el vicepresidente electo David Choquehuanca son los “decanos” de su entorno,

3) La elección de Andrónico Rodríguez, alto dirigente del movimiento cocalero de Cochabamba, que lidera Morales, como presidente del Senado;

4) que el exvicepresidente Álvaro García Linera habló de la industrialización del litio con el canciller de Argentina, y

5) la organización del recibimiento de Morales, quien estuvo un año fuera del país. El jueves, el gobierno se reunió con una comisión del MAS para tratar el tema de la “transición ordenada del Gobierno”. Por el partido azul, además de Marianela Prada y Gerardo García, asistió a la cita el exministro Wilfredo Chávez, quien es abogado del expresidente Morales. En ese encuentro, la delegación del partido azul solicitó que el gobierno de Añez haga “un corte administrativo” para que el Ejecutivo saliente ya no tome decisiones que comprometan la política económica y social del país, según la Agencia Boliviana de Información. BBC publicó esta semana una entrevista en la que Morales sostuvo que “algunos compañeros” de su fuerza política se equivocan en rechazar a su entorno, dado que los “decanos” de ese entorno y quienes más duraron en él fueron Arce y Choquehuanca, seguidos por los exministros Juan Ramón Quintana y Roberto Aguilar. “Ese es el entorno. El primero es Lucho, el segundo es David. Hay algunos problemas internos. Una confusión. Espero volver para aclarar, para alinear”, declaró a ese medio. El jueves, el MAS definió que Andrónico Rodríguez será el presidente del Senado. El legislador electo es vicepresidente de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba, organización que lidera el expresidente Morales. Rodríguez es politólogo y es considerado como el “heredero” del exmandatario. El miércoles se conoció que el exvicepresidente Álvaro García Linera sostuvo una reunión de tres horas con el canciller de Argentina, Felipe Solá. Según Infobae, en la cita, entre otros temas, hablaron de la industrialización del litio. “Evaluaron la idea de reflotar en lo inmediato los acuerdos de infraestructura, común como la industrialización del litio, teniendo en cuenta que el norte de la Argentina y Bolivia, junto con Chile, resultan ser una potencia mundial en producción de este mineral necesario para la fabricación de baterías”, se lee en la nota de ese medio noticioso de Argentina. Solá, en el tuit que difundió sobre el encuentro, no se refirió a ese tema, sino al del Mercosur. “Me reuní con Álvaro García Linera, exvicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Compartimos la alegría por la inminente vuelta a la democracia y coincidimos en buscar los caminos para lograr la entrada plena de Bolivia en el Mercosur”, indicó en esa red social. Se prevé que Morales llegue el 9 de noviembre a Villazón, frontera con Argentina, para desde ahí embarcarse en una caravana que recorrería tres regiones (rutas y poblaciones de Potosí, Oruro y Cochabamba), hasta arribar el 11 de noviembre a Chimoré, municipio del que partió al exterior el 11 de noviembre de 2019. “Llega el 11 de noviembre al trópico de Cochabamba, el día en que salió, el mismo día llega, por el mismo lugar que salió. Va a ser un día histórico para nosotros. Nos concentramos a nivel trópico y a nivel nacional para recibir a nuestro líder histórico de Bolivia”, informó Rodríguez hace unos días en entrevista con la cadena Telesur. En la entrevista con la BBC, Morales aseguró sobre su retorno: “Salí de Chimoré para salvar la vida y 11 volveré con vida a Chimoré”. El lunes, el excanciller Diego Pary dijo que Morales coordinaría “algunos asuntos” con Arce, pero que al final la dirección y gestión del nuevo gobierno la liderará Arce. “Evo Morales es presidente del MAS y seguramente en algunos asuntos se coordinará con él, pero al final la gestión, la dirección y liderazgo de la gestión de gobierno la desarrollará el presidente electo Luis Arce Catacora”, manifestó Pary a Red Uno. Arce, en una entrevista que publicó Clarín el 20 de octubre, expresó que si Morales quiere ayudar será bienvenido, pero que el Gobierno será suyo. “Si quiere ayudarnos, será muy bienvenido, pero no significa que estará en el gobierno. Será mi gobierno”, expresó. Fiscalía levanta alerta migratoria La Fiscalía ordenó ayer a Migración no obstaculizar el ingreso del expresidente Evo Morales el 9 de noviembre, cuando el exmandatario tiene previsto ingresar a territorio boliviano, procedente de Argentina, por algunas regiones, entre ellas Potosí, donde el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) anunció que no se responsabiliza por la reacción de la población. “Se ha dado cumplimiento a lo que ha ordenado la autoridad constitucional y ya se emitió el requerimiento en cumplimiento, al auto constitucional donde el juez determina que se levante esta medida (de aprehensión) y se deja sin efecto la alerta migratoria”, informó el fiscal coordinador de La Paz, Sergio Bustillos. Explicó que la Fiscalía comunicó de manera formal a Migración de que no pesa en contra de Morales ninguna orden de aprehensión por lo que no tendrá problema alguno cuando pretenda ingresar al país. (Brújula Digital)