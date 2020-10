Santamaría: Informe de la Comisión Mixta es para lavarse las manos por el fraude de 2019





31/10/2020 - 01:27:07

La Paz, (ABI).- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría consideró, este viernes, que el informe realizado por la Comisión Mixta Especial sobre las investigaciones por los hechos registrados tras la renuncia de Evo Morales, en noviembre del año pasado, tiene el objetivo de "lavarse las manos" por "el fraude" electoral de 2019. "Más que un informe, es el cuento de una historia desde la versión del MAS, distorsionada y alterada para lavarse las manos, que no hubiera ocurrido nunca si no hubiera promovido el gigantesco fraude que se animaron hacer", afirmó tras la entrega de alimentos y equipos de bioseguridad a efectivos del Comando Regional Sur de La Paz. Anoche, la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, aprobó el informe final de la Comisión Mixta, que investigó los hechos luctuosos de Senkata, Sacaba, Yapacaní, entre otros. El documento recomienda iniciar un juicio de responsabilidades a la presidenta Jeanine Áñez y un juicio ordinario para 11 ministros y exministros de Estado, el cual deberá ser iniciado o no por la siguiente legislatura. Al respecto, Santamaría explicó que ese informe no tiene consistencia porque se realizó informes periciales de balística por parte de la Policía y pericias de los hechos por parte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) "que está en total contra ruta de lo que dice ese informe", aseguró.