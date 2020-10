Cancillería invita a 120 jefes de Estado para la posesión de Arce y Choquehuanca





30/10/2020 - 19:14:01

La Paz, (ABI).- La canciller Karen Longaric informó que se extendió invitaciones a 120 jefes de Estado para la asunción del presidente y vicepresidentes electos, Luis Arce, y David Choquehuanca, respectivamente, además de otros representantes de organismos internacionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). "Aproximadamente, se ha invitado a 120 jefes de Estado, además de jefes de organismos internacionales y de algunas Organizaciones No Gubernamentales que el gobierno electo decidió invitar como la Fundación Carter y otras", indicó Longaric, durante una entrevista con la agencia ABI. La autoridad señaló que, según las normas diplomáticas y la cortesía internacional, se debe invitar a todos los presidentes de los países con los que Bolivia tiene relaciones, así como los jefes de los organismos internacionales. No obstante, indicó que el gobierno entrante es el que define, en última instancia, a quienes invitará a la investidura de los nuevos mandatarios. "La comisión del gobierno electo ha dado una lista para cursar las invitaciones y todo se ha hecho con su aprobación, porque es el gobierno entrante el que define la lista de invitados", señaló la autoridad. Longaric explicó que tradicionalmente Cancillería es la que dirige los actos protocolares en todos las transmisiones de mando. La Ministra de Relaciones Exteriores aclaró que se decidió no extender la invitación a Nicolás Maduro, de Venezuela porque el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce al Gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó, como el legítimo de ese país. En esa línea, Longaric señaló que se extendió una carta de invitación a Guaidó para que participe en los actos de transmisión de mando. El jueves, la Cancillería también informó que no se extendió una invitación al expresidente Evo Morales, quien todavía se encuentra refugiado en Argentina, porque "considera que ha sido hostil al proceso democrático boliviano y su presencia en el país generará tensión social y política". La autoridad dijo que se prevé que la comisión delegada por el gobierno electo cursará las invitaciones que esa cartera se ha rehusado a extender. En tanto, Longaric indicó que se envió invitaciones a todos los organismos internacionales, de los cuales forma parte el país. Precisó que entre ellos están: los secretarios Generales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres; de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; de la Comunidad Andina (CAN), Jorge Pedraza, entre otros.