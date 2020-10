Arias: BoA y Entel son empresas altamente competitivas y están mejor de como las recibimos





30/10/2020 - 18:27:49

La Paz, (ABI).- El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, descartó que la actual administración de gobierno haya querido quebrar las entidades estratégicas Boliviana de Aviación (BoA) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). "Esta es otra infamia, es una apreciación política con la cual buscan procesarnos sin tener los datos. BoA y ENTEL están mejor de lo que recibimos (...), son empresas altamente competitivas a pesar de la crisis que hemos pasado", enfatizó Arias. Ayer, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el informe de la Comisión Especial Mixta acerca de la situación de las empresas estratégicas estatales, en el que señala una "posible inducción a la quiebra para privatizarlas". Tras la aprobación de informe, el Legislativo recomendó remitir una copia del informe a la Fiscalía y Contraloría General del Estado para iniciar acciones legales contra las autoridades y servidores públicos por incumplimiento de deberes. Arias aclaró los estados financieros de BoA, auditados por la firma externa Amurrio y Asociados, reveló un déficit de 28.94 millones dólares, por gastos de mantenimiento, compra de motores, mantenimiento, aumento de sueldos, la compra de un avión CRJ, declarado como pérdida total y no reconocido por el seguro de 1,3 millones de dólares. Además, la crisis financiera de BoA, fue agravada por la pandemia del coronavirus, lo que implicó la pérdida de 4.300 pasajeros y 38 vuelos por día. En ese contexto, el Gobierno aplicó un "plan de salvataje" con la inyección de 30,6 millones de bolivianos para el pago de salarios, además que se redujo el precio del combustible (Jet Fuel) de 3,62 dólares a 1,51 el galón, generando un ahorro de 300 mil dólares por mes. Entre otras medidas, se licitó el servicio de Catering para las gestiones 2020 - 2021, con un ahorro de 10.2 millones de bolivianos. "¿Dónde está que queremos eliminar BoA? ¿Qué gobierno que quiere matar una empresa inyecta 30 millones para pagar sueldos en plena pandemia?. Las diputadas que ahora quieren procesarnos nunca hicieron nada", fustigó. CASO ENTEL El gobierno de la presidenta Jeanine Añez recibió la estatal de telecomunicaciones, ENTEL, con un daño económico de 1.700 millones de bolivianos, por proyectos fallidos atribuidos a periodo 2006-2018. "Era la caja chica del anterior gobierno, usaban ENTEL para cualquier cosa. Hubo sobreprecios en tarifas de internet, con daños por 350 millones de bolivianos al consumidor final", puntualizó. El informe económico sobre ENTEL revela que el 60% de los telecentros no opera, los municipios pequeños nunca tuvieron acceso a telefonía internet; asimismo, da cuenta de un "contrato dañino" para el Estado por 19 millones de dólares, con la Agencia Boliviana Espacial (ABE). "Hemos iniciado las acciones legales contra Oscar Coca (exgerente de ENTEL) y otros funcionarios por conducta antieconómica y contrato lesivo al Estado, hay otro negociado con ABE realmente lesivo para ENTEL hay un informe específico sobre este caso", advirtió Arias. Las acciones legales contra Coca y otros funcionarios de ENTEL se extienden a materia laboral por el cobro de aportes para la campaña política del MAS bajo amenazas de despido. "Si no nos interesara potenciar ENTEL hubiéramos aludido que estamos en tiempo de pandemia, arriesgando nuestra vida; cumplimos dar al ciudadano un servicio de internet más veloz y a menor precio con la fibra óptica", puntualizó. En esta línea, rechazó el informe emitido por la ALP y aseguró que las acciones de los aún legisladores responden a objetivos políticos del MAS.