Duque invita a los colombianos adelantar compras navideñas para reactivar economía en medio de pandemia





30/10/2020 - 17:00:09

Xinhua.- El presidente de Colombia, Iván Duque, invitó hoy viernes a los colombianos a que adelanten en noviembre sus compras navideñas para impulsar la economía en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Durante la instalación del Congreso de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) denominado "En el camino de la reactivación", el mandatario señaló que un momento ideal para iniciar las compras de fin de año sería entre el 15 y el 30 de noviembre próximos. "Que nos pongamos los colombianos en la idea de madrugarle a la Navidad. De madrugarle a la Navidad con el comercio, de madrugarle a la Navidad con el consumo, de madrugarle a la Navidad comprando lo nuestro, colombiano comprando colombiano, y que eso nos permita cerrar este mes de noviembre con muchas ganas de tener una Navidad distinta", expresó. El gobernante señaló que junto a las cámaras de comercio trabajará en los próximos días en la promoción de esta iniciativa que busca dinamizar la economía golpeada durante todo el año por la pandemia, y a la vez evitar las aglomeraciones en fin de año. Recordó que durante la emergencia sanitaria ha advertido acerca de la necesidad de acostumbrarse a vivir con la COVID-19, y de adaptarse a tener una dinámica diferente en las celebraciones.



"No decimos esto para llenarnos de amargura, sino para que entendamos que nuestra inteligencia colectiva, que nuestra cultura ciudadana, que nuestra contundente capacidad de no bajar la guardia, nos permita avanzar sin tener que ver circunstancias trágicas como las que han ocurrido en otras latitudes", subrayó. Duque recalcó la necesidad de comprender que el sector empresarial es el que promueve la transformación social en el país y que debe ser apoyado.



"Yo quiero que con las cámaras construyamos este propósito, y estaremos dedicando los próximos días para que esa segunda quincena de noviembre nos permita madrugarle a la Navidad, marque el ritmo y el espíritu de los que queremos que sea una Navidad distinta", dijo. Finalmente, el presidente reiteró que su gobierno apoya al sector empresarial, porque reconoce que sin desarrollo empresarial no se puede pensar en la generación de empleo y la prosperidad social que se necesitan en medio de la crisis económica generada por la pandemia.



Los empresarios celebraron la iniciativa y sugirieron que para esas fechas las empresas adelanten las primas de sus trabajadores, y que se adelante el tercer día sin IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado) en el país. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) informó este día que, tras la reactivación de la economía en septiembre, la tasa de desempleo bajó un punto frente a la tasa de agosto y se ubicó en 15,8 por ciento.