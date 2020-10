Amnistía Internacional pide al Gobierno protección para Waldo Albarracín y su familia





30/10/2020 - 16:17:36

La Paz, (ABI).- Amnistía Internacional (AI) emitió una "acción urgente" en favor del miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, y su familia ante las amenazas de muerte hechas por personas no identificadas, tras las elecciones generales en las que ganó el MAS. Ante esto, la organización internacional pidió al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que otorgue de forma inmediata "medidas de protección completas y efectivas" para Albarracín, su hijo Franco y su familia. El comunicado de AI señala que los defensores de los derechos humanos Waldo y Franco Albarracín denunciaron que un día después de los comicios generales han recibido varias amenazas de muerte de personas no identificadas, a través de sus teléfonos móviles y las redes sociales. "Los defensores y su familia carecen de protección por parte de las autoridades bolivianas, y persiste la impunidad por los ataques que sufrieron. En el contexto de su amplio trabajo como defensores de los derechos humanos, Waldo y Franco Albarracín, y su familia, han sido víctimas de ataques, amenazas, estigmatización y campañas de difamación mediante declaraciones públicas de altos cargos, que han tratado de deslegitimar su labor de defensa de los derechos humanos", establece el informe. En dos videos que circulan en redes sociales se acusa a Albarracín de participar de un "golpe de Estado" contra Evo Morales. En el primer video se lo incluyó en la lista negra de traidores de Bolivia y en el segundo se lo acusó de planificar el incendio de su propia casa. Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos. Para ello, la organización efectúa una minuciosa investigación de los hechos y ayudan a combatir los abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. En esa línea, el exdefensor del Pueblo explicó que la organización emite una acción urgente para hacer un llamado a la comunidad internacional a fin de que se solidaricen con las personas que son víctimas de amedrentamientos, abusos y esté en riesgo su vida o su libertad. "Una vez que advierte el problema, la organización interviene reclamando al Gobierno de un país para que tome recaudos para proteger la seguridad, la vida y los derechos humanos de las víctimas y si el Gobierno incurre en la vulneración de esos derechos también lo denuncian", indicó Albarracín en una entrevista con la agencia ABI. Agregó que la organización, tras efectuar un seguimiento a su caso, alertó que se incrementaron las amenazas de muerte contra su persona, su hijo y su familia, mediante sus teléfonos móviles y las redes sociales. El exdefensor recordó que presentó, el 26 de octubre, una denuncia penal sobre estas amenazas ante la Fiscalía Departamental de La Paz. Afirmó que espera que el Ministerio Público identifique a los autores de las amenazas de muerte. Empero, recordó que no existen avances en la investigación que hace la Fiscalía por la quema de su casa, el 10 de noviembre de 2019, en la que habrían participado un grupo de 400 personas tras la renuncia del expresidente Morales, por el fraude electoral cometido en las elecciones del 20 de octubre de ese año. Denunció que el Ministerio Público tiene un sesgo con el nuevo gobierno de Luis Arce, por lo que no espera que se sancione a los responsables de esos hechos. "Estas amenazas tienen un origen político, porque yo he sido critico sin ser opositor y ellos tienen más bronca a las personas de la sociedad civil y que los interpelan (...) y su mejor opción es reprimirlos mediante un juicio o a través de sus grupos de choque", aseguró. Ante estos hechos, Albarracín indicó que agotará las vías judiciales en el país y si no obtiene resultados, interpondrá una denuncia ante los organismos internacionales.