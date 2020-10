CC buscará revertir eliminación de los 2/3 en el Legislativo por la vía del diálogo o una Acción Constitucional





30/10/2020 - 13:04:55

Sucre, (ABI).- La senadora electa por Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, anunció este viernes que esa bancada buscará revertir la modificación al Reglamento de Debates que eliminó los dos tercios de votos para tomar algunas decisiones en la Asamblea legislativa Plurinacional (ALP) "Hemos tomado dos caminos, uno el diálogo y pedirle al señor presidente electo que, conforme a lo que dice el artículo 12 de la Constitución Política del Estado (CPE), en coordinación con su Asamblea Legislativa entrante, porque la saliente que aprobó esto ya no existe, en nuestras primeras sesiones modifiquemos esa modificación al Reglamento de Debates para dejarla sin efecto. Si no pasara eso, iremos a hacer una Acción Constitucional", informó. Aclaró que CC es una fuerza democrática y ciudadana que siempre va a apostar por la pacificación, porque no quiere la confrontación entre los ciudadanos. "La gente tiene razón en hacer las protestas por los 2/3, porque el MAS al modificar el Reglamento de Debates ha pretendido dejar sin efecto el contrapeso libre para evitar el exceso de poder en la fuerza gobernante", precisó. Dijo que la razón de ser de los 2/3 no es una formalidad, sino la esencia misma de la democracia. Se refirió en específico a las promociones o ascensos de policías y militares, donde dijo que es necesario analizar la idoneidad del uniformado y no basarse en conflictos o favoritismos con determinadas personas. "Tenemos que poder hacer un verdadero ejercicio de la democracia y una verdadera fiscalización y para eso son necesarios los 2/3 en todos los temas", concluyó.