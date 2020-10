Choque a Quintana: Aquellos que se han ocultado como ratones no pueden ser parte del gabinete





30/10/2020 - 11:27:49

Erbol.- Consultado sobre la reaparición de Juan Ramón Quintana en medios de comunicación, el presidente de Diputados, Sergio Choque, manifestó que quienes se ocultaron como ratones y avestruz no pueden ser parte de gabinete ni ser más respecto a quienes dieron la cara. “Aquí a los sectores sociales del Pacto de Unidad han sido claros: aquellos que no han dado la cara en este momento y que se han ocultado como ratones no pueden ser parte del gabinete”, dijo Choque. Horas antes, Quintana reapareció en una entrevista con la cadena rusa RT, después de casi un año de permanecer en asilo en la residencia diplomática de México en La Paz. El exministro dijo que, tras la victoria del MAS, a pesar del encierro, se siente más libre que nunca. El diputado Choque, representante del MAS de El Alto, recalcó sus críticas a quienes se ocultaron. “Nosotros nos vamos a permitir, quienes hemos sido perseguidos, hemos sido procesados no podemos mirar del palco mientras algunos como el avestruz ha metido la cabeza debajo del piso y ahora son más que nosotros. Eso no es dable”, sostuvo.