Mesa prepara demanda constitucional para revertir la eliminación de los 2/3 en la Asamblea Legislativa





30/10/2020 - 10:45:19

La Paz.- El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, anunció que preparan una demanda constitucional para revertir la eliminación de los 2/3 de voto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobada esta semana por los legisladores salientes del Movimiento Al Socialismo (MAS). "Nos amarran una mano, pero no las dos (...) porque se elige (todavía) por dos tercios de la Constitución al Defensor del Pueblo, al Contralor General, a los candidatos al Órgano Judicial, etc. Y algo muy importante, los juicios de responsabilidades contra expresidentes (también) requieren dos tercios de Constitución y eso sigue vigente en la Constitución, porque afortunadamente eso no se puede violar, como lo hicieron tan descaradamente a través de un cambio de reglamento de debates", dijo Mesa, durante una entrevista con la cadena CNN. DEMANDA CONSTITUCIONAL Por eso, "mientras se produzca la transmisión de mando (para que asuma Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia el próximo 8 de noviembre), nosotros simultáneamente estaremos presentando una demanda ante el Tribunal Constitucional, firmada por los 50 miembros de la bancada de Comunidad Ciudadana y por todo aquel ciudadano que quiera sumarse", agregó Mesa. Recordó que el Artículo 26, Parágrafo I, de la Constitución Política del Estado, establece que todos los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes. "Y aquí está (precisamente) el derecho violado que vamos a denunciar (porque) el "control del poder político directamente o por medio de sus representantes" es algo que se está vulnerando", manifestó en nota que publica la ABI. Además, afirmó que el pueblo boliviano debe estar seguro y absolutamente convencido que Comunidad Ciudadana hará una oposición firme, seria, serena y clara contra el "autoritarismo" del MAS "y a pesar de tener un brazo atado, se intentará desatar con el Tribunal Constitucional". Durante esta semana, las Cámaras de Senadores y Diputados, controladas por el MAS, modificaron varios artículos de sus reglamentos reemplazando la necesidad de dos tercios de votos por la mayoría absoluta, lo cual generó indignación en políticos y organismos internacionales, porque consideran que el sorpresivo cambio se hizo porque en la próxima legislatura ese partido no tendrá dos tercios de presencia en el Legislativo.