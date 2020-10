Terremoto de 6,9 grados sacude la costa de Turquía y las islas griegas del Egeo: Las primeras imágenes desde las redes





30/10/2020 - 09:13:21

Un terremoto grado 6,9 sacudió este viernes la costa de Turquía y las islas griegas del Egeo, según el Centro Sismológico Euromediterráneo (CSEM). El sismo se sintió en Estambul, Atenas y otras ciudades cercanas. Desde entonces, se han reportado al menos seis réplicas en los primeros 30 minutos. La Presidencia de Gestión de Emergencias y Desastres de Turquía informó que el terremoto se produjo en el mar Egeo a una profundidad de 16,5 kilómetros. Plumes of dust seen in Turkey’s Izmir city moments after a powerful earthquake pic.twitter.com/DavByJgGIf — TRT World (@trtworld) October 30, 2020 Algunos videos de los efectos del movimiento telúrico se han compartido en redes sociales, donde se puede observar una nube de polvo entre las edificaciones poco después del temblor. İzmir'den gelen görüntüler. #deprem pic.twitter.com/JLWWqX1WXM — Pusholder (@pusholder) October 30, 2020 Como resultado del terremoto, se han reportado daños en la isla griega de Samos y en diversas áreas de Turquía. Asimismo, las autoridades del país euroasiático reportaron que el temblor se sintió con más intensidad en la provincia de Izmir, donde se han derrumbado al menos 20 edificaciones. BREAKING - TSUNAMI currently flooding the city of #Seferihisar south-west of #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/TDC6om6LkA — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020 Los habitantes de Turquía han observado un pequeño tsunami en las costas después del terremoto e incluso se reportó una inundación en el distrito de Seferhisar.