Juicio de responsabilidades: Añez, soy inocente y voy a defenderme desde Bolivia





30/10/2020 - 08:38:58

La Paz, (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez aseguró este viernes que es inocente, después de que los legisladores del MAS resolvieron sugerir un juicio de responsabilidades en su contra y anunció que se defenderá desde Bolivia. "El MAS me inicia juicios. Soy inocente de sus acusaciones, sólo pido una investigación imparcial. Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia. Me debo a las familias bolivianas, por ellas hicimos los bonos, controlamos el virus y sostuvimos la democracia, aquí estoy y doy la cara", expresó la Jefa de Estado, a través de su cuenta en Twitter (@JeanineAnez). Anoche, la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, aprobó el informe final de la Comisión Especial Mixta, que investigó los hechos luctuosos de Senkata, Sacaba, Yapacaní, entre otros. "La comisión recomendó un juicio de responsabilidades a la señora Jeanine Añez, este informe se tendrá que remitir a la Fiscalía y se dejará el informe para que la siguiente legislatura tome la decisión si se realiza el juicio de responsabilidades o no, porque de acuerdo con la Ley 044 se requiere el apoyo de dos tercios para proceder a este acto", señaló la presidenta del Senado, Eva Copa. Asimismo, se recomendó procesos penales contra 11 ministros y exministros de Áñez por los mismos hechos. Mientras que el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, consideró que no se está respetando el derecho a un justo proceso. "A toda velocidad y a deshoras, una Asamblea Legislativa que tiene un mandato extinto decidió un juicio de responsabilidades y otro juicio penal contra el gobierno saliente. Sin entrar en el fondo de las acusaciones, observo que no se está respetando el derecho a un justo proceso", afirmó Doria Medina, también mediante la misma red social.