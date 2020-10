Francia está en guerra contra la ideología islamista, afirma el ministro del Interior





30/10/2020 - 08:29:14

Europa Press.- El ministro del Interior galo, Gérald Darmanin, ha asegurado este viernes que Francia está "en guerra" contra "la ideología islamista", al tiempo que ha subrayado que ha quedado "particularmente señalada" por los "llamamientos al odio" procedentes de otros países. "Nosotros estamos en guerra", ha asegurado el titular de Interior francés, en una entrevista con la cadena RTL un día después del atentado en el que un islamista mató con un cuchillo a tres personas en la basílica de Notre Dame de Niza. "Una guerra frente a un enemigo que es a la vez un enemigo interior y un enemigo exterior", ha explicado. El ministro del Interior galo ha negado que Francia esté en guerra contra una religión y ha subrayado que el conflicto va contra la "ideología islamista". "No estamos en guerra contra una religión sino contra una ideología, la ideología islamista", ha argumentado. "Cuando se está en guerra, se debe comprender que ha habido y que habrá otros hechos como este vil atentado innoble", ha afirmado Darmanin. En este sentido, ha subrayado que Francia se ha convertido en "un gran objetivo" del terrorismo y ha apuntado que ha quedado "particularmente señalada" por los "llamamientos al odio" de otros países. "Nosotros estamos particularmente señalados por los llamamientos al odio de países extranjeros o de dirigentes de países extranjeros", ha indicado, para después apuntar que estos señalamientos llegan del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de "algunos de sus ministros", así como de un "ex primer ministro" que defiende que "los musulmanes tienen derecho a matar a los franceses", en referencia al ex primer ministro malasio Mahathir Mohamed. "Lo que está peligro sin duda es la libertad que ofrece Francia a todos los quieren ser protegidos por nuestro país y nosotros debemos enorgullecernos por acoger en nuestro suelo a los que son combatidos por los islamistas", ha explicado el ministro del Interior galo. Según la cadena RTL, Francia ha expulsado durante el último mes a 14 extranjeros "radicalizados" y tiene previsto expulsar a otros 18 en los próximos días. Darmanin ha señalado que el autor del atentado de Niza no puede enmarcarse en el de los extranjeros que se han radicalizado porque, según sus informaciones, no llegó a solicitar el reconocimiento como refugiado. "De los 30 últimos terroristas que han matado, torturado y asesinado en nuestro suelo, 22 son franceses", ha indicado, para después dejar claro que la amenaza es sobre todo endógena.