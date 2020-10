Quintana reaparece y dice que cayó la narrativa del fraude





30/10/2020 - 08:07:11

La Razón.- El exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana reapareció este jueves por la noche a casi un año de permanecer en silencio como consecuencia de su asilo en la residencia mexicana en La Paz. En una entrevista con la cadena rusa RT afirmó que con la victoria de Luis Arce en las urnas se cayó la “narrativa del fraude”. “Existió una reacción de rechazo a los resultados por parte del Comité Cívico de Santa Cruz y su brazo paramilitar la Unión Juvenil Cruceñista, pero eso se ha logrado disipar en la medida que no han encontrado ningún dato o elemento que sostuviera su argumento nuevamente de fraude que fue surrealista porque no existe ninguna evidencia de fraude como lo ha dejado entrever el propio Tribunal Supremo Electoral”, afirmó. Quintana se encuentra asilado en la legación mexicana desde noviembre de 2019, poco después de la renuncia de Evo Morales en medio de una denuncia de fraude electoral, un motín policía, un paro cívico y la sugerencia militar de dimisión. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que desataría una cacería contra el exministro, a quien responsabilizada de persecución política. Según la exautoridad, “la narrativa del fraude” de 2019 formaba parte del golpe de Estado y necesitó de una legitimación interna y externa, como lo esperaba el gobierno de Estados Unidos. El exministro de la Presidencia advirtió que Luis Almagro debería renunciar a la secretaria general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no solo porque produjo en Bolivia conmoción y facilitó el golpe, sino también porque impulsó el golpe y se constituyó en un instrumento “vergonzoso” para la política de injerencia de Estados Unidos. “Esto contraviene los principios básicos de la OEA. Almagro cumplió el mismo papel que Jeanine Áñez, desborda el libreto impuesto por Washington y termina no solo haciendo un papel ridículo sino grotesca que lastima la confianza de los países de la sociedad en la OEA. La OEA es el ministerio de colonias de EEUU”, indicó. Quintana advirtió que Arce y Morales son distintos en muchos sentidos, pero recordó que Arce fue el Ministro de Economía que ha tenido éxito en construir “un modelo alternativo de economía al capitalismo depredador” bajo el paraguas ideológico y político de Morales. Para el exministro, en esta nueva etapa debiera formarse desde el Legislativo una comisión de la verdad para esclarecer los hechos de violencia de la administración transitorio. “Cuando este régimen (de Áñez) entregue el gobierno a Luis Arce se habrá terminado el imperio de la impunidad y de la violación de los derechos humanos”, aseguró y denunció que los procesos abiertos por solo hacer declaraciones contra los que están asilados fue conducido bajo el “mando del Ministerio de Gobierno, a la cabeza del ministro innombrable, Murillo, que se ha convertido en un testaferro potencial del departamento de Estado de Estados Unidos”. «A pesar de estar encerrados somos más libres hoy», dijo Quintana. Acompañó a Morales en gran parte de su administración. “En el futuro, lo veo a Evo más bien, como el gran líder, el gran visionario, el gran articulador, el gran arquitecto para sostener al gobierno, para darle fuerza para darle firmeza al gobierno y trabajar con las organizaciones sociales, preparándose para un largo ciclo de gobierno”.