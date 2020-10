El MAS pide a la oposición presentar reglamentos alternativos a los 2/3 para el Legislativo





29/10/2020 - 20:06:41

La Paz, (ABI).- El vocero del MAS, Sebastián Michel, pidió a las fuerzas opositoras a presentar un proyecto alternativo para hacer modificaciones a los reglamentos del Legislativo, luego de la ola de críticas y protestas por el veto del requisito de los dos tercios en esas normas. "Si este reglamento hace que alguien se sienta realmente mal, que plantee un reglamento alternativo, porque la oposición está acostumbrada a hacer chantajes y pataletas, como no voy a asistir a la posesión, y no presentan alternativas", afirmó Michel, en el programa Antes de Mediodía, de radio Fides. En esa línea, Michel afirmó que, si a los opositores les parece que las normas son "abusivas", presenten un reglamento coherente y permita a la mayoría, que fue elegida por la población, aprobar leyes, pero también que ellos puedan fiscalizar. La reacción surge luego de que el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pidió el miércoles al presidente electo Luis Arce que ordene a los legisladores del MAS dejar sin efecto los cambios a los reglamentos, para que los dos tercios ya no sean necesarios; de lo contrario, advirtió con interponer una demanda constitucional. El expresidente dijo que si el MAS insiste en mantener las modificaciones de forma arbitraria, la bancada de CC y su persona no participarán en la posesión de los mandatarios electos, programada para el 8 de noviembre. En ese sentido, Mesa anunció que durante la envestidura, esa organización política interpondrá una demanda constitucional para que no se cambien los reglamentos del Legislativo. El martes, los dos tercios del MAS en la Cámara de Senadores modificaron, 11 artículos del reglamento de esa instancia. En tanto, los diputados del MAS también aprobaron, el miércoles, en tiempo récord la eliminación del requisito de los dos tercios en su reglamento.