5G y más potencia: Un vistazo a los nuevos modelos de iPhone





29/10/2020 - 19:41:37

DPA.- En el otoño (boreal), Apple lanzará al mercado cuatro nuevos modelos de iPhone. Tim Cook, director ejecutivo de la compañía, presentó este 13 de octubre el iPhone 12, el más pequeño iPhone 12 mini y dos modelos Pro. Al referirse a la quinta generación de teléfonos móviles, Cook expuso en detalle las mejoras de velocidad de la tecnología 5G, calificándola de "superrápida" y prometiendo "un nuevo nivel de rendimiento para cargas y descargas". Si bien Hans Vestberg, director general de la multinacional Verizon, prometió en el evento velocidades máximas de hasta 3,5 gigabits por segundo, lo cierto es que estas sólo estarán disponibles en unas pocas regiones, incluso dentro del territorio de los Estados Unidos. En las redes de Alemania, es probable que el valor máximo sea de un gigabit por segundo, y en las zonas rurales de 500 megabits por segundo o incluso menos. Comparados con las líneas de red fija DSL, estos valores siguen siendo muy buenos. Lo importante para los usuarios es que los cuatro nuevos modelos son compatibles con 5G, incluyendo el pequeño iPhone 12 mini. Además, todas las variantes incorporan el superrápido chip A14 estrenado en el iPad Air. El iPhone 12 es un once por ciento más delgado, un 15 por ciento más pequeño y un 16 por ciento más ligero que su predecesor. La pantalla de 6,1 pulgadas, casi sin bordes, tiene ahora una resolución más alta (2532 por 1170 píxeles) y utiliza OLED, una tecnología de visualización más brillante que sustituye a la antigua tecnología LCD IPS del iPhone 11. El nuevo iPhone 12 mini tiene una pantalla OLED de 5,4 pulgadas (2340 por 1080 píxeles), también prácticamente sin bordes. Al igual que en las versiones Pro, las pantallas de los dos modelos básicos también están cubiertas por un "Ceramic Shield", o escudo de cerámica, destinado a aumentar la resistencia a los arañazos y a las caídas. Según Apple, un iPhone dotado de esta protección tiene cuatro veces más probabilidades de sobrevivir una caída sin sufrir daños. Por primera vez desde 2017, Apple también se aventura con un gran cambio de diseño: los bordes de los dispositivos son lisos y planos, en contraste con las esquinas redondeadas de los modelos anteriores. Los dos modelos Pro tienen un teleobjetivo adicional. Sus procesadores son ligeramente más potentes y permiten tomar fotos especiales con una resolución particularmente alta, tecnología que Apple denomina "Deep Fusion", o fusión profunda. Una nueva característica de los modelos es un escáner LiDAR que antes solo estaba disponible en el iPad Pro. Se trata de un sensor de profundidad que utiliza láseres para escanear objetos 3D. Este permite a la cámara enfocar mejor los motivos, incluso en un ambiente oscuro. La tecnología también posibilita un mejor uso de la realidad aumentada (RA), tecnología que añade información virtual a la información física ya existente. En el iPhone 12 Pro Max, Apple ha implementado por primera vez la estabilización de imagen, que permite que, en lugar de las lentes, sea el sensor de imagen el que gira para así compensar las vibraciones. Ambos modelos Pro también pueden grabar y editar videos de alto contraste con tecnología HDR. Para los fotógrafos profesionales, Apple ha desarrollado su propio formato RAW con abundantes ajustes de iluminación y procesamiento de imágenes por software. Casi de manera casual, Apple anunció que ya no incluiría auriculares y cargadores con sus iPhones, lo que generó controvertidas reacciones en los medios sociales. La compañía justificó el paso como una decisión consciente a favor del medio ambiente. Los críticos, por otro lado, objetaron que Apple solo quería ahorrar dinero y animar a los compradores a gastar más en accesorios. La caja contiene ahora un cable USB tipo C a Lightning que al menos permite una carga más rápida. El iPhone 12 se ofrece con 64, 128 y 256 gigabytes (GBytes) de memoria, pero no con 512 GBytes. En los modelos Pro, el modelo más barato está ahora equipado con 128 en lugar de 64 GBytes de memoria. Los clientes también pueden elegir entre 256 y 512 GBytes. Además del iPhone 12, Apple también presentó un HomePod mini, que es más barato que el anterior altavoz HomePod. El nuevo altavoz Siri es esférico y tiene unos ocho centímetros de altura. En la parte superior lleva un panel de control táctil. Apple no solo presenta el altavoz como un dispositivo para reproducir música y podcasts, sino que también ha incorporado una función de "intercomunicador" que permite utilizar los HomePods para la comunicación interna dentro de la casa y enviar mensajes a altavoces específicos o a todos. El HomePod mini, al igual que el altavoz de Apple, hace las veces de "hub doméstico" y permite el control remoto de los dispositivos HomeKit del sistema de hogar inteligente de la compañía.