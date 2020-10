Los líderes internacionales condenan el ataque de Niza y trasladan su solidaridad a Francia





29/10/2020 - 19:22:40

Europa Press.- Los líderes políticos europeos han condenado de forma unánime el ataque terrorista perpetrado este jueves en una iglesia de Niza y han trasladado su "solidaridad" a las autoridades y a la sociedad francesas, con un llamamiento común a la unidad. La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha expresado su "consternación" por el atentado y ha dado el pésame a las familias de las víctimas, así como a Francia en su conjunto por estos momentos "difíciles" que atraviesa, según un mensaje de su portavoz, Steffen Seibert. En la misma línea, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha subrayado que las convicciones europeas "son más fuertes que el fanatismo, el odio y el terror". "El vil atentado en la catedral de Niza no mermará nuestro frente común en defensa de los valores de la paz y de la libertad", ha subrayado. También se ha pronunciado el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, "profundamente impactado" por el ataque terrorista en la iglesia. "Plena solidaridad con Francia. Estamos unidos", ha escrito Mitsotakis en su cuenta de Twitter. "Condeno el ataque atroz y brutal que acaba de tener lugar en Niza y estoy de todo corazón con Francia", ha señalado por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en el que ha recalcado que toda Europa se solidariza con Francia y ha insistido en que el continente se mantendrá "unido y firme" ante la "barbarie y el fanatismo". Asimismo, el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, ha mandado un mensaje de apoyo al pueblo francés, en especial con las víctimas del "abominable" ataque de Niza. "Toda Europa está con vosotros", ha remachado el político belga. Mientras, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, expresado su "conmoción" y "tristeza" con el "horrible" episodio de Niza. El socialista italiano ha señalado que el dolor es compartido en toda Europa y ha mandado un mensaje de unidad para "permanecer de pie y juntos" ante la violencia de "aquellos que buscan incitar y expandir el odio". CONDENA DE TURQUÍA Y ESTADOS UNIDOS Al margen de la Unión Europea, el primer ministro británico, Boris Johnson, también ha expresado en Twitter sus condolencias a los familiares de las víctimas y a Francia, país al que Reino Unido promete respaldar "para luchar contra el terror y la intolerancia". El presidente estadounidense, Donald Trump, ha brindado igualmente su apoyo a Francia: "Estados Unidos está del lado de su aliado más antiguo en esta lucha". El inquilino de la Casa Blanca ha llamado al cese "inmediato" de "estos ataques terroristas de radicales islámicos", ya que ni Francia ni ningún otro país "pueden soportarlo". Por parte de Turquía, uno de los países más críticos con Francia en los últimos días por las posiciones del presidente galo, Emmanuel Macron, el Ministerio de Exteriores ha subrayado que "no hay excusa para quitarle a alguien la vida". "Está claro que alguien que comete un acto de violencia en un lugar sagrado no tiene ningún respeto por los valores humanitarios, religiosos o morales", ha lamentado, según el diario 'Daily Sabah'. También el ministro de Exteriores de Irán, Javad Zarif, ha rechazado "enérgicamente" el ataque y ha puesto el foco en que "el círculo vicioso en aumento --discurso de odio, provocaciones y violencia-- debe ser reemplazado por razón y cordura". "Debemos reconocer que el radicalismo sólo engendra más radicalismo, y la paz no se puede lograr con desagradables provocaciones", ha manifestado a través de su cuenta en la red social Twitter. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha lamentado el "atroz ataque" ocurrido en Niza y, además de expresar sus condolencias a las familias de las víctimas, ha "reafirmado la solidaridad" de la organización internacional con la ciudadanía francesa, según un comunicado de su portavoz.