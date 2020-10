Conade califica como una actitud arbitraria del MAS el veto a los dos tercios en el Legislativo





29/10/2020 - 17:32:09

La Paz, (ABI).- El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) calificó, este jueves, como una "actitud arbitraria" la de los legisladores del MAS, quienes hicieron modificaciones a los reglamentos de la Cámara de Diputados y Senadores, a fin de que los dos tercios ya no sean un requisito para tomar una serie de decisiones. "Respecto a la modificación de los reglamentos en Senadores y Diputados, el Conade manifiesta que es una actitud arbitraria de la actual bancada del MAS que le impone a la entrante Asamblea Legislativa la imposibilidad de tratar por dos tercios temas como los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía", señala parte del comunicado de la institución. Con esta acción, el Conade señaló que se excluye a la oposición de consensuar sobre varios temas sensibles y el MAS efectúa un "uso indiscriminado" de su rodillo parlamentario y la bancada de la oposición se convierte en un "adorno". La reacción surge luego de que los dos tercios del MAS en la Cámara de Senadores modificaron, el martes, 11 artículos del reglamento de esa instancia. En tanto, los diputados del MAS también aprobaron, el miércoles, en tiempo récord la eliminación del requisito de los dos tercios en su reglamento. En el caso del reglamento del Senado, el MAS modificó los artículos 12, 53, 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168, 169 y la disposición final segunda de la norma para reemplazar el pedido de "dos tercios" de votos por solo "mayoría absoluta", lo cual generó una ola de críticas. Entre las principales disposiciones modificadas y que establecen que ya no se requieren los dos tercios de los votos en el Legislativo están: el ascenso de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía; el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios; y la designación de las comisiones especiales de investigación. Estos ajustes generaron el rechazo de los políticos de oposición, activistas y otras organizaciones, cuyos representantes no dudaron en calificar la medida como autoritaria. En ese sentido, el Conade informó que asumió la decisión de luchar no solo por la defensa de la democracia sino también su profundización. "En un clima político polarizado, creemos que las aspiraciones de justicia, paz, participación, defensa de la naturaleza y bienestar común del pueblo boliviano se impondrá", indicó la institución. En esa línea, expresó que determinó articular la resistencia ciudadana democrática en todo el país y realizar todas las acciones pertinentes para ese fin. Por otra parte, el Conade manifestó que el 18 de octubre de 2020 hubo una asistencia masiva a las elecciones y que aunque existen dudas y cuestionamientos al proceso electoral, como la suspensión del nuevo sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), no existen elementos que prueben un "fraude electoral sistemático y estructural". Por ello, la institución no puede sostener la existencia de un fraude.