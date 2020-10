Gobierno advierte con procesos a quienes obstaculicen investigaciones sobre la muerte de dirigente minero





29/10/2020 - 17:29:31

La Paz, (ABI).- El Ministerio de Gobierno advirtió este jueves con iniciar procesos contra las personas que obstaculicen las investigaciones para el esclarecimiento de la muerte del secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, observó la conducta de funcionarios de la clínica Cemes y familiares del occiso, porque no proporcionaron información sobre las causas del fallecimiento, además que evitaron el levantamiento y la autopsia legal del cadáver. La autoridad indicó que hasta el momento se desconoce si Gutiérrez fue objeto de agresión, luego de un acto político que se realizó en la ciudad de El Alto, tras las elecciones generales del 18 de octubre. "En caso se determine que se ocultó información y no se dé información correcta, el Ministerio de Gobierno va iniciar procesos en contra de las personas que no hayan coadyuvado en la investigación", aseveró. Gutiérrez fue internado la pasada semana en una clínica de La Paz, debido a un golpe en la parte izquierda de la cabeza. "El 22 de octubre a horas 18:30 personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) se aproxima a la clínica Cemes para verificar el estado de salud de Gutiérrez. En la clínica no dan ningún tipo de información ni los familiares aportan con datos", señaló Issa.