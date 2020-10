Presupuesto 2021 es de 283.000 millones de los cuales 10 y 11% serán destinados para salud y educación





29/10/2020 - 17:03:46

La Paz.- El ministro de Economía, Branko Marinkovic, informó este jueves que el presupuesto consolidado para el 2021 es de 216.501 millones de bolivianos, y el presupuesto agregado alcanza los 283.032 millones de bolivianos. De esos recursos -explicó- un 10,1% se destinará al sector de la salud, es decir unos 21.835,3 millones de bolivianos. También destacó que, para el próximo año, se presupuestó el 11% del PGE en favor de la educación, con 23.827 millones de bolivianos. Entretanto, el sector de defensa recibirá unos 4.534,6 millones de bolivianos (2,1%) y el de gobierno 4.754,1 millones de bolivianos (2,2%), según el PGE 2021. El ministro de Economía anunció que el presupuesto del próximo año hace énfasis en la inversión pública, principalmente en las áreas de infraestructura, producción y lo social. Crecimiento de 4,2% para el 2021 Marinkovic, también informó que se proyecta un crecimiento económico del 4,2% si es que no surgiera complicaciones con el coronavirus. Explicó que se espera cerrar este año con una caída en la economía del 6,2%, debido, principalmente, a los efectos de la crisis por la pandemia del Covid. "Esperamos un crecimiento el año que viene de 4,2%, son bases que hemos dejado sentadas para ese crecimiento", sostuvo a los medios. Mencionó que el crecimiento del 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, para el 2021, se puede registrar en un escenario en el que no exista un eventual rebrote del covid-19, ya que, si se produce ese hecho, "sería calamitoso", no solo para Bolivia, sino para el mundo entero.