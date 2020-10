Marinkovic: El próximo gobierno cuenta con Bs 17.000 millones para que arranque su gestión





29/10/2020 - 16:25:05

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, Branko Marinkovic, reafirmó este jueves que el gobierno saliente deja una economía estable, pese a los efectos de la pandemia, y que la próxima administración tendrá, sin contar las reservas internacionales, más de 17.000 millones de bolivianos en las arcas para arrancar su gestión. "Estamos dejando a la próxima administración una economía estable, una economía que, a pesar de la pandemia, una gran crisis que hemos tenido, estamos dejando un gobierno estable y que tiene, en este momento, 17.000 millones (de bolivianos) de saldo disponible, sin contar las reservas", aseguró en conferencia de prensa. Con esa información, el ministro de Economía desmintió las versiones que insinúan que las arcas del Estado estén vacías. A su juicio, si un gobierno no puede empezar a trabajar con 17.000 millones de bolivianos en las arcas del Estado, "es que se va a despilfarrar el dinero nuevamente". "No están las arcas del Estado vacías, están con bastante dinero", insistió. Los 17.000 millones de bolivianos que puede disponer el gobierno entrante, provienen de los saldos en el Tesoro General de Nación, de créditos de libre disponibilidad por parte de organismos internacionales y del financiamiento interno, según el Ministerio de Economía. Marinkovic aseguró que, pese a la pandemia del COVID-19, este año se registró un importante incremento en los depósitos del público en el sistema financiero nacional y un leve aumento en los créditos. A octubre de este año, las reservas internacionales se cifraron en 6.042 millones de dólares, solo levemente inferior respecto al que se tenía al cierre del 2019, que era 6.468 millones de dólares, detalló. "Hubo un gobierno responsable con la economía", afirmó. También resaltó que este año la inflación en Bolivia cerrará con un acumulado de 1,7%, una de las más bajas en la región. Por otro lado, el ministro de Economía desmintió que se esté dejando una economía parecida al de la Unión Democrática Popular (UDP), en los años 80", como aseguró el presidente electo, Luis Arce, ya que la inflación en aquella época era de 569,1%, frente a la de ahora de solo es 1,7%. Además, recordó que en la época de la UDP la devaluación llegó al 613,1% y ahora no se modificó esa área. Las reservas en aquel entonces solo representaban un 1,4% del PIB, y ahora son 13,1%, agregó.