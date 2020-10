Iglesia Católica: Anulación de los 2/3 en el Parlamento no es signo de esperanza democrática





29/10/2020 - 13:40:32

El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Ricardo Centellas dijo que la noticia sobre la modificación de los dos tercios en los reglamentos camarales no son signos de esperanza de cara al nuevo gobierno que se instalará el 8 de noviembre. La consolidación de la democracia en el país no goza del acompañamiento de señales claras para dejar tranquila a la población, “lo de los 2/3 no da señales de esperanza” lamentó Monseñor Centellas. Considera que lo fundamental es consolidar la democracia en Bolivia y que en esto se están moviendo todos para recuperar la institucionalidad y la credibilidad que, prácticamente, en las últimas décadas se han perdido en Bolivia.