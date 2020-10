El MAS pide al gobierno que coadyuve en la investigación de la muerte de Orlando Gutiérrez





29/10/2020 - 12:57:25

La Paz, (ABI).- El Movimiento Al Socialismo (MAS) solicitó al gobierno de Jeanine Áñez coadyuvar en la investigación de la muerte del dirigente minero Orlando Gutiérrez, quien falleció por causas que son investigadas de oficio por la Policía. La solicitud se hizo en el marco de la reunión que sostuvieron este jueves, en la Casa Grande del Pueblo, representantes del MAS con los ministros de Presidencia, Yerko Núñez; de Justicia, Álvaro Coímbra y de Minería, Jorge Oropeza. "Nuestro primer pedido en esta reunión ha sido que se coadyuve en la investigación inmediata por la muerte del compañero Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (...), porque queremos que se haga justicia, que se esclarezca la muerte de nuestro hermano", afirmó Marianela Prada, representante del MAS para la transición. Hasta ayer, la Policía no recibió ninguna denuncia formal sobre la agresión que sufrió el dirigente minero; ante esa situación, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) inició de oficio la investigación del deceso. Según investigaciones preliminares, tras las elecciones generales del 18 de octubre, el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) fue interceptado y fue agredido por un grupo de personas. Gutiérrez quedó herido en el parietal izquierdo y fue auxiliado a una clínica de la zona de Sopocachi, donde permaneció internado durante 11 días. No obstante, los familiares del dirigente no presentaron ninguna denuncia ante las autoridades competentes. Un día después de la agresión, la FELCC desplazó a ese nosocomio a un grupo de investigadores de la División Delitos Contra las Personas y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), pero el personal restringió cualquier contacto con la víctima. Ante esta situación, las autoridades denunciaron "hermetismo" por parte de la familia de Gutiérrez y del personal de la clínica, lo que no permite avanzar en las investigaciones.