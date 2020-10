Abogado de Evo Morales insta a la pacificación del país y a volcar la página





29/10/2020 - 12:52:18

La Paz, (ABI).- Wilfredo Chávez, exministro y ahora abogado de Evo Morales, consideró este jueves que se debe pacificar el país y "volcar la página", al momento de referirse a los procesos judiciales que enfrenta su defendido. "Pensamos que debe pacificarse el país, volcar la página, porque ha sido realmente algo muy lamentable (porque) se ha usado (los procesos por presunto estupro) en la campaña en contra de nuestros candidatos, de todos nosotros que estamos en el instrumento político, algo muy triste y lamentamos esto", dijo. Morales fue denunciado por dos casos de presunto estupro, además que es parte del proceso en el denominado "fraude electoral II" y también por el caso audio, en el que se le acusa por sedición y terrorismo. Aunque, en este último proceso, el juez Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro, dejó sin efecto la orden de aprehensión que había en su contra. "Lo que se ha hecho es una acción de libertad por los derechos y garantías de Evo Morales que (...) habían sido burlados y hechos a un lado por el sistema de justicia, entonces, en la acción de libertad hemos demostrado que no se le había citado con ningún acto procesal al expresidente, y esto implica la nulidad de todas las actuaciones que se han hecho en su contra", señaló Chávez. Sobre las denuncias por supuesto estupro, el abogado remarcó que es un "delito de acción pública a instancia de parte y en esas acciones ha habido una acción política estrictamente para desdeñar la imagen de nuestro expresidente". "El país sabe y sobre todo los abogados saben que jamás siquiera podía admitirse una situación de estupro, cuando no existe denuncia de parte y en este caso no ha existido denuncia de parte, ha sido solamente el accionar político de gente que ya se irá en unos días más", puntualizó.