El dueño de un celular al técnico: Dile a mi esposa que no se puede arreglar





29/10/2020 - 12:35:13

Un técnico de celulares se llevó una gran sorpresa al encontrar dinero y una nota en el interior de un iPhone que habían llevado a su tienda para reparar. La historia se conoció gracias a una serie de videos compartidos en Tik Tok. Mani Warda mostró el momento en que descubrió un pedido de auxilio y un “soborno” cuando se disponía a arreglar el móvil. “Por favor dile a mi esposa que el teléfono no se puede reparar. Ella quiere revisar el historial de llamadas. Los 100 dólares son tuyos”, escribió el dueño del celular desesperado. Sin embargo, el técnico se negó. Algunos días después compartió otro video en el que supuestamente le contaba a la mujer lo que había hallado en el celular de su esposo. “No lo arregle porque lo abrí y esto es lo que había adentro”, le dijo y le entregó la nota. El joven le dijo que no quería estar involucrado con sus problemas personales. No obstante, aceptó 200 dólares por parte de la mujer indignada a cambio de que lo reparara. Más tarde, el hombre se enteró y acudió al local furioso. El sujeto empezó a destrozar el negocio por lo que Mani llamó a la Policía para controlar la situación.