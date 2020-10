Gobierno califica de abusiva la modificación del reglamento en el Legislativo





29/10/2020 - 10:07:57

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, calificó este jueves de abusiva la decisión del MAS de ajustar el reglamento de las dos cámaras del Legislativo para reducir el nivel de consenso de dos tercios a la mayoría absoluta en temas "administrativos". "Abusivo, irresponsable. Imagínense, la democracia no es solamente ganar elecciones, sino respetar las leyes, respetar a los bolivianos, más allá de cómo piensan, es la democracia", señaló la autoridad en declaraciones a los periodistas. El ministro recordó que MAS gobernó con los dos tercios durante mucho tiempo y lamentó que, ahora que no los tiene, quieran cambiar las normas, enfatizó. La autoridad consideró que las últimas decisiones son un atentado contra la democracia, pero dijo que espera que se pueda revertir esa determinación. En el MAS señalaron que el ajuste en los reglamentos del Legislativo tiene que ver con temas "administrativos" puesto que los dos tercios para decisiones como la designación de altas autoridades del Estado se mantiene porque están en la Constitución. No obstante, con los cambios que hizo el MAS, la capacidad de fiscalizar de la oposición será más reducida, pues estos ajustes tienen que ver con la designación de autoridades militares y policiales, además de embajadores que ahora se podrá hacer solo con la mayoría.