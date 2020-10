Cancillería decide no invitar a Evo Morales ni a Nicolás Maduro para la transmisión de mando





29/10/2020 - 10:01:07

La Paz, (ABI).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó este jueves que decidió no extender las invitaciones al expresidente Evo Morales ni a Nicolás Maduro, de Venezuela, para los actos de transmisión de mando, que están previstos para el próximo 8 de noviembre. La Cancillería, mediante un comunicado de prensa, justificó que no extenderá la invitación a Morales -quien todavía se encuentra refugiado en Argentina- porque "considera que ha sido hostil al proceso democrático boliviano y su presencia en el país generará tensión social y política". Asimismo, se tomó la misma decisión con Maduro "puesto que el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce al Gobierno del presidente encargado Juan Guaidó como el gobierno legítimo de Venezuela", remarca el documento. Además, aclaró que el Gobierno electo de Luis Arce, quien es anfitrión de los actos de transmisión de mando, ha manifestado su deseo de extender invitaciones a Morales y Maduro a la ceremonia. "Sin embargo, Cancillería no entenderá dichas invitaciones", ratificó. Hace dos días, en una entrevista televisiva, la canciller Karen Longaric aseguró que el expresidente Morales, al igual que otros exmandatarios, será invitado. "Claro que sí, se va a invitar a los expresidentes, se va a invitar al presidente Evo Morales, y a una delegación (del Gobierno electo) visitó la Cancillería y adelantó un listado (...) y obviamente que se cursarán esas invitaciones", dijo entonces la jefa de la diplomacia boliviana. El gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, a través del Decreto Supremo 4381, fijó un presupuesto de hasta 2,5 millones de bolivianos para financiar los actos protocolares y otros gastos de la transmisión del mando presidencial. También, el Gobierno creó una comisión de transmisión de mando como la entidad responsable de la organización de los actos y su coordinación está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. "El rol de Cancillería en los actos de transmisión de mando es protocolar y trabaja conjuntamente con una comisión del Gobierno Electo para enviar invitaciones a Jefes de Estado y de Gobierno extranjeros", finaliza el comunicado.