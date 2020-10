El MAS pide que el proceso de transición gubernamental comience con un corte administrativo





29/10/2020 - 09:53:27

La Paz, (ABI).- Los delegados del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido ganador de las elecciones del 18 de octubre, pidieron este jueves a los ministros del gobierno de Jeanine Áñez hacer un "corte administrativo" en la primera reunión del proceso de transición. "Se ha pedido (...) que se haga un corte administrativo y de que el gobierno saliente ya no tome decisiones que comprometan la política económica y social de nuestro país por un sentido de responsabilidad", informó la dirigente Marianela Prada (MAS). La delegada hizo esta declaración en la Casa Grande del Pueblo, donde participó, junto con su colega Wilfredo Chávez, de una reunión con los ministros de Presidencia, Yerko Núñez; de Justicia, Álvaro Coímbra y de Minería, Jorge Oropeza. "La reunión ha sido muy cordial (hemos tenido) un diálogo muy fraterno para poder concretar lo que dice el Decreto 4381 (...). Proponemos que la transición se inicie el día martes de la otra semana y concluya el día viernes, para que el domingo tengamos la transmisión de mando presidencial", dijo Núñez. El Decreto 4381 establece que el gobierno electo deberá acreditar una comisión de cinco personas para la recepción de toda la información documentada de acuerdo con un cronograma a ser coordinado con el Ejecutivo en ejercicio. En ese sentido -según Núñez- en la reunión se propuso iniciar este proceso con la entrega de los ministerios de la Presidencia, Economía, Planificación, Desarrollo Productivo y Relaciones Exteriores, seguido por Minería, Energía, Hidrocarburos y Obras Públicas. Luego se planteó seguir con la entrega de los ministerios de Educación, Salud, Justicia y Trabajo, para finalmente concluir con las carteras de Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Gobierno y Defensa. "Ese es el cronograma que nosotros hemos propuesto, que seguramente en el transcurso de la tarde ya vamos a llegar a conclusiones finales", señaló. Además, remarcó que aquí lo más importante que el aparato del Estado no pueda parar y continúe. "Es por eso que nosotros (...) vamos a entregar a cada uno de los ministerios (...) información de lo que se ha hecho, de lo que se viene hacia adelante y de todos los procesos que se están llevando, una información totalmente transparente", insistió. Al encuentro no asistieron el presidente y vicepresidente electos, Luis Arce y David Choquehuanca, quienes fueron invitados por el mismo ministro Núñez. Pero ayer, Arce comunicó, mediante su cuenta en Twitter (@Luchoxbolivia), que la comisión que envió a la reunión "tendrá la tarea de trabajar en una transición ordenada y pacífica que dé certidumbre" al país. La dupla que el MAS presentó para las elecciones del 18 de octubre ganó los comicios con el 55,10% de los votos y con ese caudal accederá al gobierno el próximo 8 de noviembre, sin necesidad de una segunda vuelta.