Ministro de la Presidencia pide sustentar con pruebas los reclamos del resultado electoral





29/10/2020 - 09:53:05

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, pidió a las personas que protagonizan movilizaciones de protesta contra los resultados de las elecciones del 18 de octubre que puedan sustentar sus reclamos con pruebas. "Tienen que presentar pruebas, es fácil decir y hablar, pero si no se presentan pruebas, queda simplemente en un reclamo, sin un argumento", afirmó la autoridad este jueves, tras las protestas que tuvieron lugar, especialmente, en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. Núñez afirmó que los comicios que dieron la victoria al Movimiento Al Socialismo (55,10%) fueron administrados con total independencia y subrayó que los ciudadanos tienen todo el derecho de reclamar. "Pero, yo les pido con documentos en manos", enfatizó. Expresó que una de las cosas importantes que tuvo la justa electoral del 18 de octubre, "es que no ha tenido un Órgano Ejecutivo encina de un Órgano Electoral, que se supone son poderes independientes". "Eso no ha existido en nuestro Gobierno", subrayó.