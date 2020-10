Sedes asegura que no existe evidencia de un rebrote de coronavirus en La Paz





29/10/2020 - 09:01:49

La Paz, (AMN).- “No existe evidencia de un rebrote de covid-19 en el departamento de La Paz”, afirmó el Alcalde Municipal, Luis Revilla al explicar que el reporte de especialistas del Servicio Departamental de Salud (Sedes) da cuenta que se han presentado casos aislados, pero que no representan un riesgo como para pensar en un rebrote. “En la reunión del COED Departamental, el Sedes nos ha informado que ellos no tienen todavía una evidencia de rebrotes, que los casos que se han presentado son aislados y que no se puede hablar en este momento de un rebrote”, dijo Revilla.. Revilla recordó que en la reunión de cada lunes, en el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), se hacen las evaluaciones respectivas y los especialistas dan sus reportes epidemiológicos, que permiten monitorear el estado de la pandemia para luego asumir medidas. “Vuelvo a decir, el informe que nos ha dado el Sedes es que en el departamento de La Paz no estamos en una situación de rebrote y ojalá no lo estemos en el curso de las siguientes semanas. Justamente por ello se mantienen las restricciones a muchas de las actividades nocturnas e incluso a estas actividades con motivo de Todos Santos”, añadió. El Observatorio covid-19 da cuenta que en el municipio de La Paz existen 3.513 casos activos de coronavirus. Ayer se presentaron 20 nuevos enfermos, 64 se recuperaron y hay un fallecido. En todo el departamento son 34.869 contagiados, de los cuales solo en La Paz son 23.516. Desde el pasado fin de semana, y por decisión del COED, las actividades económicas en el municipio funcionan de lunes a viernes hasta las 21.00 y en fin de semana hasta las 19.00. Las nuevas disposiciones rigen por el posconfinamiento.