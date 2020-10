Luis Arce habla de renovación para que el proceso de cambio dure 100 años





29/10/2020 - 08:19:06

La Paz.- El presidente electo Luis Arce, manifestó este miércoles que se busca la mejor gente para garantizar que el proceso de cambio del MAS dure hasta 100 años, superando lo que en algún momento dijo Evo Morales que habían llegado al gobierno para quedarse 50 años. La declaración la dio Arce ante organizaciones sociales a propósito del pedido de designación de autoridades en el Ejecutivo que representen a los diversos sectores sociales, según informa la Red Erbol. Arce anticipó que la situación es complicada y que habrá muchos problemas, pero está en sus espaldas resolver y que para ello se necesita de los mejores hombres y mujeres para integrar el Gobierno. “Estamos conformando un gabinete que tiene que ser la selección boliviana, nuestros mejores hombres y mujeres de todo el país, todo lo mejor tenemos que encontrar, porque tenemos retos importantes que enfrentar”, dijo Arce según Erbol. El vicepresidente electo David Choquehuanca, también hizo la comparación con el fútbol y manifestó que, como en el deporte, se debe escoger a los mejores jugadores para formar parte del gabinete. Arce dijo que están abiertos a sugerencia para ministerios, pero indicó que el voto de 55% que logró el MAS es una nueva oportunidad que les está brindando la población, por lo cual no se pueden equivocar. Hizo hincapié en la necesidad de renovación y planteó que jóvenes asuman puestos de decisión. Dijo que así se garantizará la sostenibilidad del proceso de cambio, no sólo 5 años, sino 10, 12, 15, 30 y hasta 100 años. No hay plata ni para pagar aguinaldos Así resumieron la situación económica del país Arce y Choquehuanca, en dicha reunión con las organizaciones sociales. “Tal vez vamos tener que reducir hermanos hasta los ministerios, porque no hay plata”, dijo Choquehuanca, en la publicación de Erbol. “Como decía el hermano David, en realidad creo que vamos a achicar. Ahorita hay 17 ministerios y como nos están dejando al país sin plata, en lugar de ampliar tenemos que pensar en reducir, en fusionar. Entonces no va a ser fácil”. Tendría que tener 168 ministerios para satisfacer a todos, acotó Arce Choquehuanca manifestó que “no hay plata ni para pagar aguinaldos”, puesto que el gobierno transitorio llegó para “asaltar” y no para “gobernar”, publica Erbol.