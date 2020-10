Cómo saber quién ha estado usando tu cuenta de Netflix





28/10/2020 - 22:47:22

Gizmodo.- Dependiendo de cuánto pagues por la suscripción, tu cuenta de Netflix solo podrá ser utilizada por un número determinado de personas al mismo tiempo. Tu ex, tus viejos compañeros de piso o tu hermano más tacaño, cualquiera a quien hayas confiado tu contraseña imprudentemente podría estar usando la cuenta por la que pagas un buen dinero, pero no es difícil descubrirlos. Un simple viaje al menú de configuración de tu cuenta de Netflix te permitirá descubrir las direcciones IP y ubicaciones de quienes hayan estado accediendo a tu cuenta. A continuación, te indicamos cómo encontrarlo: Dirígete a la página de inicio de Netflix en tu navegador e inicia sesión.

En la esquina superior derecha verás el icono de tu cuenta. Coloca el ratón sobre él y haz clic en “Cuenta”.

Desplázate hacia abajo y haz clic en el enlace “Actividad reciente de streaming del dispositivo”. Verás la dirección IP, la ubicación y el tipo de dispositivo que ha estado viendo Netflix con tu cuenta, así como la fecha de los últimos accesos. Probablemente podrás deducir quién ha estado usando tu cuenta a partir de ahí. Una vez que sepas quién te está robando, puedes pedirle que pague por su propia cuenta y deje de llenar tu lista con películas malas, o puedes regresar a la página de Cuenta, elegir “Cerrar sesión en todos los dispositivos” y luego cambiar su contraseña en la la configuración de la cuenta para echarlo para siempre. Netflix también te permite descargar contenido en tus dispositivos, pero la cantidad de personas que pueden hacerlo variará según los detalles de tu plan mensual. Desde la página de Cuenta, puedes seleccionar “Administrar descargas en dispositivos” para eliminar los que no estén autorizados. Esto eliminará el contenido descargado en esos dispositivos y te permitirá descargar contenido en tu propio teléfono o tableta.