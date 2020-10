Netflix publicó el ranking de las mejores series y películas





28/10/2020 - 22:43:27

Durante la pandemia las plataformas han tomado gran protagonismo en los hogares. Es que el aislamiento ha dado lugar a que el streaming sea una gran oportunidad para disfrutar el “cine en casa”. La puja entre las plataformas es cabeza a cabeza, por tal motivo cada una presenta sus mejores series y películas renovando la disponibilidad de manera continua o bien reciclando aquellos audiovisuales que tuvieron éxito y pueden volver a ser recordados. Es por eso que Netflix para marcar la tendencia en su portal indicó cuál es el top ten. Así es, las diez más vistas y recomendadas por la propia firma digital. En el podio por supuesto que está “Bárbaros”. Es una serie nueva en la plataforma que está dirigida a los fanáticos de “Vikingos”. Se trata de un conflicto entre tribus alemanas que luchan contra el imperio romano. A lo largo de la historia hay alto contenido de las guerras, las estrategias, traiciones y drama político. La primera temporada tiene 6 capítulos y fue flmada en Hungría. Todo está ambientado en los años 9 D.C. Los germanos buscan frenar el avance del imperio hacia el norte de Europa.

Loading video En segundo lugar se encuentra “Más allá de la luna”. Es un largometraje de una joven muy brillante como protagonista. Ella construye un cohete y despega para demostrar que la diosa de la luna existe. Todo se torna una aventura inesperada, donde el mundo hallado está repleto de criaturas fantásticas. La película es dirigida por Glen Keane, una leyenda en películas de animación, y producida por Gennie Rim y Peilin Chou. Podría definirse como una aventura musical emocionante acerca de avanzar y enfrentar lo inesperado, gracias al poder de la imaginación. “Gambito de dama” está en el puesto número 3. Se trata de una miniserie basada en la novela Walter Tevis. Relata el paso a la vida adulta. La protagonista encarnada por la actriz Anya Taylor-Joy es abandonada en un orfanato de Kentucky a finales de los años 50. La jovencita Beth Harmon va a descubrir un talento extraordinario para el ajedrez, a la vez que se convierte en una adicta a los tranquilizantes. Si bien, Beth tendrá que afrontar sus propios demonios por su pasado y también por la obsesión por los narcóticos, ahora enfrente algo mucho más grande que ella misma: romper los límites para las mujeres en el mundo del ajedrez. La serie está dirigida y coescrita por Scott Frank, nominado al Óscar en dos ocasiones, y cuenta con producción ejecutiva de Frank, William Horberg y Allan Scott, quien es además uno de los creadores.

Loading video “Rebeca” es una película de una joven que en un viaje a Montecarlo trabaja como dama de compañía de una mujer adinerada. Durante esa aventura conoce a un hombre que recientemente ha quedado viudo. Todo termina con una boda precipitada y el retorno de la pareja a la célebre mansión de los De Winter, Manderley, en la costa del sur de Inglaterra. Lo que sucederá en la casa donde vivirá la “feliz” pareja es lo que menos se esperaba “la novia”. Vivirá a la sombra de la difunta señora de la casa , Rebeca de Winter, a la que el ama de llaves (interpretada por Kristin Scott Thomas) aún guarda una feroz lealtad. El sexto lugar está guardado para la tan esperada por los usuarios de la plataforma de la segunda parte de Creed. “Creed II” es una película que sigue con el entrenamiento de Adonis Creed para vencer al célebre hijo de Ivan Drago, el boxeador que mató a su padre en el cuadrilátero hace 30 años. Por supuesto que cuenta con la participación especial de Sylvestre Stallone. “100 días para enamorarnos” es una serie que presenta todo el drama de la vida matrimonial. Una comedia estadounidense producida por Telemundo Global Studios para Telemundo en el 2020. La serie es una adaptación de la telenovela argentina titulada “100 días para enamorarse”, creada por Sebastián Ortega. La historia tiene como protagonistas a dos mejores amigas, Constanza Franco y Remedios Rivera. Ambas muy exitosas en sus vidas laborales. Las dos deciden terminar 20 años de matrimonio con sus respectivos esposos, pero para Remedios todo se complica cuando reaparece su primer amor, Emiliano, en medio de su proceso de separación con Max, su esposo. Por su parte, a Constanza no le va como esperaba ya que Plutarco le propone un pacto para decidir el final o no de la pareja. Obviamente, que si no viste “Creed”, la primera parte de la saga es el momento. O en caso de que la hayas disfrutado anteriormente, es una buena oportunidad para recordar cómo inicia el éxito de Adonis cuando se dirige a Philadelphia, el lugar donde su padre Apollo Creed tuvo el legendario encuentro con Rocky Balboa.



Y para los amantes del terror, Netflix guarda en el octavo lugar: “La maldición de Bly Manor”. Una serie de la célebre locación donde se desarrolló la novela “Otra vuelta de tuerca” de Henry James, publicada por capítulos en 1898 para la revista estadounidense Collier’s Weekly. La maldición de Bly Manor nos relata la historia de Dani, una joven institutriz que decide mudarse a Londres y presentarse a un trabajo para cuidar dos niños huérfanos en una antigua casa en las afueras de la ciudad. Pero todo cambiará cuando empieza a percibir diversas presencias fantasmales.



En el noveno puesto: “Riverdale”. La serie sigue la vida de un grupo de adolescentes en el pequeño pueblo Riverdale y explora la oscuridad oculta detrás de su imagen aparentemente perfecta.



Por último y no menos atractivo, “Flash”. La serie basada en el personaje de DC Comics Barry Allen / Flash, un superhéroe disfrazado que lucha contra el crimen con el poder de moverse a velocidades sobrehumanas. Barry es interpretado por Grant Gustin, un investigador de escenas del crimen que obtiene velocidad sobrehumana, que usa para luchar contra criminales, incluidos otros que también han adquirido habilidades sobrehumanas.