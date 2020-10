Harley-Davidson desvela su espectacular bicicleta eléctrica con diseño retro





28/10/2020 - 22:28:14

Xataka.- Harley-Davidson ha estado en los últimos años adaptándose al mercado actual donde poco a poco los vehículos eléctricos están cogiendo peso. Lo hicieron lanzando su primera moto eléctrica y ahora entran en el mundo de las bicicletas eléctricas también con su nueva Serial 1. Nueva y no tan nueva, esta bicicleta eléctrica retoma el diseño de una de las primeras motos de la marca en la década de 1900. Harley-Davidson prometió el año pasado que su bicicleta eléctrica llegaría durante este 2020. Así ha sido, más o menos. Y es que la bicicleta no ha sido desvelada al completo aún. Si bien podemos ver su diseño e inspiración, no han publicado aún los detalles sobre sus características técnicas, precio o disponibilidad. Todo ello presumiblemente lo conoceremos dentro de 19 días, el próximo 16 de noviembre. El nombre de la bicicleta ya es un indicio en qué está inspirada, la Serial Number One, la primera moto de Harley-Davidson. Aspectos como los neumáticos blancos, la correa marrón o el sillín de cuero son algunos de los que reflejan esa similitud y le da a la bicicleta un diseño absolutamente retro. Un diseño que se recupera más de 100 años después de su debut. Respecto al apartado técnico aún vamos a tener que esperar. Por las imágenes se sobreentiende que cuenta con un motor en medio de la bicicleta y una batería guardada en algún lugar dentro del cuadro. Más allá de eso, es imposible deducir cuál es su potencia o autonomía. Aunque más interesante aún será ver cuál es su precio final y cuándo estará disponible.



El fabricante también esta trabajando en otras ideas para bicicletas eléctricas, motos eléctricas e incluso una pequeña scooter. Este impulso por lo eléctrico no es en vano, el interés por la cultura motera está cayendo en los últimos años y era precisamente el punto fuerte del fabricante. Ahora llevan ya varios años cayendo en picado con sus ventas de motos tradicionales. No son los únicos en apostar por este mercado. Previamente hemos visto también a otros fabricantes tradicionales como Jeep, Ducati o Triumph apostar por las bicicletas eléctricas. Ninguno de una forma tan moderna como Gogoro.