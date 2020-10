Crecen las protestas contra la eliminación de 2/3 en la ALP y la amenaza de desconocer resultados de las elecciones





28/10/2020 - 21:46:42

La Paz.- Tras la anulación de los 2/3 para la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa Plutinacional (ALP), aumentaron las protestas en el país, así como la amenaza de desconocer los resultados de las elecciones. En las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y La Paz, se registraron protestas de colectivos ciudadanos que exigen la reposición de los 2/3 para mantener el equilibrio reflejado en las elecciones pasadas. El presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, fue el más contundente en manifestar su rechazo a la decisión de los asambleístas salientes del Movimiento Al Socialismo (MAS) de modificar el reglamento interno de las Cámaras Legislativas para saltar el requisito de dos tercios en el tratamiento de diferentes temas. “Si los masistas no respetan los dos tercios, nosotros no respetaremos su 55%. El miedo de los potosinos no es morir con valentía, sino dejar a nuestras generaciones en manos una dictadura masista”, señaló Manuel citado por Unitel. “El pueblo ha votado por un equilibrio en la ALP dándole una mayoría del MAS. Se les encomendó que se entiendan con sus contrarios para lograr acuerdos para beneficio del país. Cambiando los dos tercios no solo violan ese mandato, desconocen la otra mitad de Bolivia”, dijo el cívico, según el diario Los Tiempos. Mientras que en Santa Cruz cientos de activistas piden auditoría a las Elecciones Generales, porque señalan un presunto fraude electoral. Ante la decisión de la Asamblea, de eliminar los dos tercios (2/3) en los reglamentos de ambas cámaras para definir acciones con mayoría absoluta, los sectores también marcharon para evitar que se consume esa “maniobra” del Movimiento Al Socialismo (MAS) y esperan una convocatoria cívica, informa El Deber. “Si toca salir a las calles, vamos a salir. No vamos a dejar que nos sigan pisoteando. Jamás seremos humillados y estropeados”, señalaron en un mitin que se realizó en el atrio de la catedral. Hubo algunas otras manifestaciones en Sucre, Cochabamba y Oruro. “Hay pruebas de irregularidades en la elección. Distintas instituciones encontramos señales absolutas de que se planificó y ejecutó un nuevo fraude y un nuevo atentado a la democracia. Queremos auditoría externa e interna a las elecciones del 18 de octubre”, señalaron. En Cochabamba, con cánticos y arengas contra el Movimiento Al Socialismo, MAS, organizaciones sociales y plataformas ciudadanas protestan contra la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, APL, que en la última sesión parlamentaria modificaron normas para la aprobación de 11 artículos en la Cámara de Senadores y otro tanto en la de Diputados. “Si no hay anulación, tampoco posesión”, gritan, informó el diario Opinión. A esta protesta se sumaron autoridades de gobierno, excandidatos a la presidencia, senadores y diputados de oposición, además de organismos internacionales que ven la toma del poder total por parte del MAS. La Asamblea Legislativa cerrará este jueves el período 2015-2020 en medio de una polémica sobre la eliminación de la regla de los dos tercios en los reglamentos camarales. Mientras las protestas van creciendo en contra de esta decisión.